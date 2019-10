Articol publicat in: Extern

Preşedintele Cehiei, Milos Zeman, a fost externat după câteva zile de refacere în spital

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Preşedintele ceh Milos Zeman a fost externat duminică după-amiază din spitalul unde a fost internat timp de patru zile pentru refacerea organismului său suprasolicitat, a anunţat o purtătoare de cuvânt a instituţiei medicale, potrivit Agerpres. Milos Zeman nu a suferit nicio intervenţie medicală majoră şi a părăsit spitalul într-o stare de sănătate bună, a precizat ea. Purtătorul de cuvânt prezidenţial declarase că scopul internării este de a-i permite lui Zeman să se odihnească şi să revină la o condiţie fizică bună. Preşedintele a dorit să fie 'în formă fizică maximă' pentru tradiţionala ceremonie de ziua naţională, care are loc pe 28 octombrie. Miercuri, el va rosti un discurs în parlament pe tema proiectului de buget pentru 2020, a indicat aceeaşi sursă. Milos Zeman, care a împlinit 75 de ani la sfârşitul lui septembrie, spune că suferă de multă vreme de diabet şi de neuropatie, o afecţiune asociată a sistemului nervos periferic, care îl obligă să se sprijine de un baston în apariţiile sale publice. Zeman, fost membru al partidului social-democrat, a fost reales la începutul lui 2018 pentru un al doilea mandat de cinci ani. El este primul preşedinte al Cehiei ales prin vot direct de către cetăţeni, în urma amendării Constituţiei. loading...

