Preşedintele Chinei a vizitat în premieră Wuhan, epicentrul coronavirusului. Omenirea e aproape să proclame victoria împotriva Covid-19

Coreea de Sud a fost multă vreme a doua cea mai infectată ţară din lume, după China, însă ultimele date venite de la Seul relevă o scădere drastică a îmbolnăvirilor. Astfel, ultimul bilanţ indică 131 de noi cazuri în ultimele 24 de ore, acesta fiind cel mai scăzut număr de infecţii raportat în această ţară în ultimele săptămâni. 92 dintre cazuri au fost raportate la Daegu, epicentrul coronavirusului din Coreea de Sud. În privinţa deceselor, trei noi cazuri au fost anunţate în Coreea de Sud în ultimele 24 de ore, numărul celor infectaţi ajungând, la nivel naţional, la peste 7.500.

Într-un interviu acordat pentru CNN, ministrul sud-coreean al Sănătăţii, Park Neunghoo, s-a arătat convins că ţara a trecut peste "vârful infectării cu coronavirus". Guvernul de la Seul s-a arătat printre cele mai ambiţioase şi dinamice când a venit vorba să furnizeze publicului teste uşoare şi gratuite pentru Covid-19. S-a ajuns la performanţa de a putea fi efectuate aproximativ 15.000 de teste pe zi, până în prezent efectuându-se 196.000 de teste gratuite. Mai mult, autoritățile din orașul Goyang au înființat chiar cabinele de testare mobile, din autovehicule speciale. "Detectarea pacienților într-un stadiu incipient este foarte importantă, pentru că virusul este foarte contagios și, o dată ce începe, se răspândește foarte repede și în zone foarte largi. Creșterea capacității de testare este foarte importantă deoarece, în acest fel, putem detecta pe cineva care poartă virusul, iar apoi putem ţine pe loc virusul", a mai spus ministrul.

În acelaşi timp, "China se pregăteşte să declare victoria împotriva coronavirusului", după cum susţin cercetătorii. Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a sosit marţi dimineaţă la Wuhan, oraşul epicentru al COVID-19, o premieră de la declanşarea epidemiei. Întâlniri cu locuitori, medici, bolnavi şi responsabili politici sunt incluse în programul vizitei sale "de inspecţie" în acest oraş, complet izolat de la sfârşitul lui ianuarie. "Xi nu ar fi putut vizita Wuhan mai devreme, deoarece riscul de a contracta virusul acolo era inițial prea mare", spune profesorul Zhang Ming, profesor la Renmin University din Beijing, care crede că percolul cel mare a trecut deja.

De altfel, China a raportat că, pentru a treia zi consecutiv, nu a mai fost depistat niciun caz de transmitere locală a coronavirusului în afara provinciei Hubei, epicentrul epidemiei, în timp ce oraşele mari ale ţării sunt încă în alertă din cauza cazurilor importate. China a înregistrat luni 19 noi cazuri, a anunţat marţi Comisia Naţională pentru Sănătate, cu 40 de cazuri mai puţin decât în ziua precedentă. Dintre noile cazuri, 17 au fost găsite în Wuhan, capitala provinciei care se află în carantină. Un caz a fost depistat la Beijing şi altul, la Guangdong - cauzate de oameni care au venit din Marea Britanie, respectiv Spania.

La finalul zilei de luni, bilanţul deceselor din China a fost de 3.136, cu 17 mai multe decât în ziua anterioară. Hubei a raportat 17 noi decese, toate în Wuhan. În Wuhan, 12 dintre cele 14 spitale destinate temporar tratării pacienţilo bolnavi de Covid-19 au fost închise. Celelalte două urmează să fie închise marţi.

In video: President Xi Jinping on Tuesday visited patients and medics at Huoshenshan Hospital after arriving in Wuhan, the epicenter of the #COVID19 outbreak. pic.twitter.com/CtPYwx6EQl