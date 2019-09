Preşedintele Consiliului Fiscal, avertisment SUMBRU. Recomandă amânarea unor noi creşteri de venituri. Reacţia ministrului Muncii

Daniel Dăianu, fost ministru de Finanţe, recomandă amânarea unor noi creşteri ale veniturilor publice şi spune că noua lege a pensiilor va avea un impact grav asupra bugetului de stat.

Într-un articol publicat pe site-ul instituţiei, Dăianu avertizează că promisiunile unor noi creşteri de salarii şi pensii creează aşteptări nerealiste în rândul cetăţenilor, în condiţiile în care România este la un minim istoric în privinţa veniturilor fiscale şi nu va putea susţine astfel de creşteri.

Ministrul Muncii: "Pensiile vor fi plătite, părinţii şi bunicii noştri nu trebuie panicaţi inutil"

Ca soluţii, Dăianu propune restructurarea aparatului de stat, redemararea reformei ANAF şi renunţarea la reducerile de taxe şi impozite.

"Veniturile fiscale au mers in jos prin omisiune si comisiune. Prin decizii publice care au schimbat regimul fiscal, o pozitie imbratisata de cam tot spectrul politic; unele partide fiindca au vazut astfel o reparatie sociala pentru austeritatea aplicata dupa 2010; alte partide deoarece cred in incasari superioare la impozite inferioare (teza adesea invalidata de realitate). Prin omisiune, afirm, intrucat s-a neglijat nevoia de a spori transparenta, gradul de conformare la plati, astfel incat sa se colecteze mai mult.

Nu numai ca s-a renuntat in mod inexplicabil la o reforma serioasa a ANAF, dar nu au existat preocupari sistematice de crestere a colectarii. Datele Eurostat arata, de pilda, ca in ce priveste TVA, Romania are cel mai inalt grad de neconformare - 36% in 2018. In Polonia si Bulgaria, doua tari in care a avut loc o reforma a administratiilor fiscale, gradul de conformare s-a ameliorat in mod remarcabil; in Bulgaria neconformarea a ajuns la 12% in 2018, de la 22% in 2014; in Polonia a ajuns la 14% in 2018, de la 24% in 2014", arată Daniel Dăianu.

În replică, Marius Budăi, ministrul Muncii, a declarat la România TV că sunt bani pentru plata pensiilor şi a salariilor.

"Eu am să spun clar și simplu, avem bani pentru plata pensiilor și salariilor. Am avut chiar astăzi o nouă discuție cu domnul ministru Teodorovici. Ne-am consultat. Am discutat și pe parcursul acestor luni. Noi asigurăm că vom avea bani de plata pensiilor și salariilor. (...) Institutul Național de Statistică a confirmat creșterea economică din primul semestru al acestui an. Nu am spus niciodată că aplicarea legii pensiilor este un lucru ușor, am spus că veniturile românilor trebuie să ajungă cât mai mult spre media Uniunii Europene", a declarat Marius Budăi la România TV.

În ceea ce privește tăierea pensiilor speciale, Marius Budăi a anunțat că va depune un amendament.

"Este un demers parlamentar. Se va dezbate în Camera Deputaților. Eu am un singur amendament aici. Eu cred că trebuie discutat separat care sunt pensii militare, care sunt pensii de serviciu", a mai spus Marius Budăi.