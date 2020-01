Preşedintele Klaus Iohannis a fost primit de omologul israelian

Preşedintele israelian a evocat relaţiile apropiate ale Israelului cu România. "Nu trebuie să luăm avionul ca să ajungem în România, putem înota până acolo. Nu este o distanţă mare. Nu e un efort ca să ajungi în România. Putem să spunem că suntem foarte apropiaţi nu numai în privinţa istoriei, ci natura oamenilor este asemănătoare", a mărturisit Reuven Rivlin. El a apreciat participarea României la condamnarea Holocaustului. "Nu luptăm numai împotriva antisemitismului, ci împotriva rasismului şi ştiu preocuparea şi că împărţim aceleaşi valori (...) pentru a educa. Nu putem lupta împotriva rasismului şi a urii fără cooperare şi cooperarea este foarte-foarte importantă", a explicat preşedintele Israelului.

Înainte de întâlnirea cu preşedintele statului Israel, preşedintele român a scris în Cartea de onoare.



Din delegaţia care îl însoţeşte pe preşedintele Iohannis fac parte ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, consilierii prezidenţiali Sergiu Nistor, Andrei Muraru, Daniela Bârsan, Delia Dinu şi deputatul Silviu Vexler. De asemenea, este prezent şi ambasadorul Israelului la Bucureşti, David Saranga.



Preşedintele Iohannis efectuează până joi o vizită în Israel, cu prilejul participării la cea de-a cincea ediţie a Forumului liderilor internaţionali dedicat Comemorării Victimelor Holocaustului şi împlinirii a 75 de ani de la eliberarea lagărului de concentrare de la Auschwitz-Birkenau - "Remembering the Holocaust, Fighting Antisemitism".



Miercuri, preşedintele Iohannis se va întâlni cu liderul Alianţei Albastru&Alb din Israel, Binyamin (Benny) Gantz, iar apoi va participa la dineul oficial oferit de preşedintele Statului Israel, Reuven Rivlin, în onoarea şefilor de delegaţii prezenţi la Forumul liderilor internaţionali dedicat Comemorării Victimelor Holocaustului.



Forumul liderilor internaţionali, organizat de Fundaţia Forumului Mondial al Holocaustului (World Holocaust Forum Foundation), în cooperare cu Centrul de Comemorare a Holocaustului - Yad Vashem, are loc joi, la Ierusalim, sub auspiciile preşedintelui Statului Israel, Reuven Rivlin, şi se va concentra pe consolidarea angajamentului global faţă de memoria Holocaustului şi a luptei la nivel mondial împotriva antisemitismului şi a rasismului.



Administraţia Prezidenţială transmite că participarea preşedintelui Klaus Iohannis la acest forum internaţional se înscrie în seria demersurilor întreprinse de statul român în ceea ce priveşte consolidarea educaţiei despre Holocaust, prezervarea memoriei Holocaustului, combaterea antisemitismului, rasismului, xenofobiei, promovarea valorilor europene, a toleranţei, a respectului faţă de drepturile şi libertăţile fundamentale.

