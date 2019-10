Articol publicat in: Politica

Klaus Iohannis merge joi şi vineri la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European. Dăncilă îl acuză de "nepăsare"

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 57 min) // Sursa: romaniatv.net Preşedintele Klaus Iohannis va participa, joi şi vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European. Pe agenda de discuţii a reuniunii se află subiecte care se referă, în principal, la viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021 - 2027, ultimele evoluţii în procesul privind retragerea Marii Britanii din UE, următorul ciclu instituţional la nivel european, combaterea schimbărilor climatice, extinderea Uniunii, precum şi relaţia cu Turcia, informează Administraţia Prezidenţială. Premierul Viorica Dăncilă afirmă că, în mijlocul uriaşului blocaj instituţional pe care l-a creat, preşedintele Iohannis se gândeşte să mai plece într-o vizită externă. În ceea ce priveşte bugetul multianual al UE pentru perioada 2021 - 2027, liderii europeni vor demara următoarea etapă a negocierilor şi vor discuta, totodată, despre calendarul şi etapele de parcurs în procesul de adoptare a bugetului multianual. Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, şeful statului român va pleda pentru un "buget ambiţios, capabil să ducă la îndeplinire obiectivele Agendei strategice a UE, care să asigure realizarea cu succes a obiectivelor Uniunii pentru deceniul viitor". "Preşedintele României va arăta, de asemenea, că ţara noastră sprijină ferm menţinerea unor alocări semnificative pentru Politica de Coeziune şi Politica Agricolă Comună, două politici comunitare esenţiale datorită contribuţiei lor semnificative la sporirea investiţiilor europene şi continuarea procesului de convergenţă la nivel european", arată Administraţia Prezidenţială. Şeful statului va continua să susţină în privinţa Brexit importanţa asigurării unei retrageri ordonate a Marii Britanii din Uniunea Europeană. "În acest sens, Acordul de retragere reprezintă instrumentul cel mai eficient pentru limitarea impactului negativ al retragerii Marii Britanii din UE, garantarea drepturilor şi oferirea de siguranţă pentru cetăţeni şi mediul de afaceri. Acordul de retragere reprezintă un pas necesar înspre consolidarea încrederii între cele două părţi şi o garanţie pentru asigurarea unor relaţii cât mai strânse între Uniune şi Marea Britanie după Brexit", subliniază Administraţia Prezidenţială. Premierul Viorica Dăncilă îl acuză pe şeful statului că, "în mijlocul uriaşului blocaj instituţional pe care l-a creat, se gândeşte să mai plece într-o vizită externă". "Este uluitoare nepăsarea preşedintelui în funcţie cu privire la români şi la guvernarea ţării", susţine Dăncilă. Premierul susţine că Iohannis a reuşit să "arunce ţara într-o serie nesfârşită de blocaje şi impasuri". "Am aflat cu surprindere că, în mijlocul uriaşului blocaj instituţional pe care l-a creat, preşedintele Iohannis se gândeşte să mai plece într-o vizită externă, în loc să rămână în ţară pentru a-şi instala Guvernul. Este uluitoare nepăsarea preşedintelui în funcţie cu privire la români şi la guvernarea ţării. Să ne amintim motivele pentru care România se află în această situaţie de HAOS TOTAL NEJUSTIFICAT. Să ne uităm cu atenţie cum, de luni întregi, preşedintele Iohannis calcă în picioare Constituţia şi blochează funcţionarea Guvernului, într-un război împotriva PSD pe care obsesiv şi-l imaginează", a scris Viorica Dăncilă pe Facebook. Aceasta susţine că, "deşi crizele lui Iohannis nu ar trebui să fie şi crizele României, acest preşedinte a decis să sacrifice românii şi să arunce ţara într-o serie nesfârşită de blocaje şi impasuri". Dăncilă face referire faptul că "Iohannis a blocat constant funcţionarea Guvernului prin refuzul nejustificat de a numi miniştri, a încălcat Constituţia României şi a refuzat punerea în aplicare a deciziei CCR". "În mod abuziv, Klaus Iohannis a negat drepturile angajaţilor din ministerele rămase fără conducere şi a întârziat sau blocat procese vitale, precum luarea de măsuri urgente la nivelul MAI sau susţinerea examenului de rezidenţiat de către absolvenţii Facultăţii de Medicină", a mai scris premierul. "În ceea ce priveşte numirea comisarului european din partea României, Iohannis şi partidele de dreapta au arătat întregii lumi o Românie dezbinată, scindată între interesul ţării şi interesele mărunte, meschine ale unor grupări. Rezultatul acestui lobby negativ agresiv este că nici astăzi România nu are comisar european în noua formulă a Comisiei. Dacă nu a fost omul lui Iohannis cel propus, s-a opus fără raţiune oricărei alte propuneri", a mai scris Dăncilă pe Facebook. "Guvernul lui Iohannis nu există. Nu au echipă guvernamentală, nu au program şi se pare că nici o majoritate pentru vot. Klaus Iohannis şi partidele care au semnat moţiunea de cenzură răspund pentru fiecare zi de risipire a banului public şi blocaj instituţional. Acest preşedinte care s-a întors împotriva românilor din cauza ambiţiei oarbe pentru un nou mandat va plăti pentru tot răul făcut ţării sale. Crizele lui Iohannis nu trebuie să mai fie şi crizele României!", a mai scris Dăncilă. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay