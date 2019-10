Articol publicat in: Politica

Preşedintele Klaus Iohannis participă la întronarea împăratului Japoniei, Naruhito. El s-a întâlnit cu premierul Shinzo Abe

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Preşedintele Klaus Iohannis se află în vizită în Japonia, unde va participa la întronarea împăratului Naruhito. Şeful statului a fost primit luni de prim-ministrul nipon Shinzo Abe, la Palatul Akasaka-Geihinkan. Foto: presidency.ro Discuţiile dintre cei doi vizează Parteneriatul strategic dintre România şi Japonia, scrieAgerpres, citând Administraţia Prezidenţială. Şeful statului va participa marţi la ceremonia de întronare a împăratului Naruhito. În acest context, Klaus Iohannis va avea, tot luni, o întrevedere cu preşedintele Finlandei, Sauli Niinisto. În 2018, prim-ministrul nipon Shinzo Abe a efectuat o vizită în România. Aceasta a fost prima vizită a unui premier japonez în ţara noastră. Vizita s-a suprapus însă cu o criză guvernamentală în România, iar Shinzo Abe nu s-a mai întâlnit cu oremierul Mihai Tudose, care tocmai îşi dăduse denisia. Preşedintele Klaus Iohannis l-a primit atunci, la Palatul Cotroceni, pe premierul Shinzo Abe. Împăratul Naruhito, al 126-lea monarh nipon într-o linie dinastică neîntreruptă, şi-a preluat prerogativele imperiale la data de 1 mai 2019, ulterior deciziei de a abdica asumate de către Akihito, împăratul emerit al Japoniei. Ceremonia de întronare de marţi va reprezenta şi transferul oficial către perioada domniei împăratului Naruhito, intitulată Era Reiwa ("de aleasă armonie"), care succede Erei Heisei (1989 - 2019), asociată perioadei de domnie a împăratului emerit Akihito. loading...

