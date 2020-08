Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, dispus să intre în programul de testare a vaccinului anti-COVID produs de ruşi

"Prieteni, așa cum deja cunoașteți, sunt pentru câteva zile la un sanatoriu, lângă Moscova, unde continui niște investigații pe care le-am început în luna martie. Fiind aici, am discutat cu partenerii din Federația Rusă despre vaccinul anti-Covid care a fost elaborat și este în procedura de testare. Am văzut că există mulți sceptici, atunci când am anunțat despre acest vaccin, de aceea, vreau să vă anunț că sunt gata să mă ofer ca primul dintre moldoveni pentru a testa vaccinul anti-Covid propus de Federația Rusă. Vreau să fac acest lucru pentru cetățeni, ca să ajungă cât mai repede în Republica Moldova", a scris Igor Dodon pe Facebook.

Citeşte şi: Băsescu ar face vaccinul anti- COVID-19, realizat de Rusia. "Dacă Putin mi-ar da un vaccin. Pe propria piele poţi face un experiment"

Rusia a produs 15.000 de doze din vaccinul Sputnik V împotriva coronavirusului

Primul lot al vaccinului Sputnik V, realizat de Rusia, a depăşit 15.000 de doze, conform serviciului de presă al companiei farmaceutice Binnopharm, citat de EFE. Săptămâna trecută a fost anunţată intrarea în producţie a vaccinului iar ulterior a fost anunţaţ că primul lot industrial este de 15.500 de doze, potrivit agenţiei TASS.

De asemenea, Rusia a anunţat că lansarea campaniei de vaccinare masivă împotriva COVID-19 va avea loc peste o lună.

Directorul Centrului de Microbiologie şi Epidemiologie Gamalei, cel care a dezvoltat primul vaccin înregistrat în ţară împotriva coronavirusului, a declarat că în decurs de şapte sau zece zile vor începe studiile ulterioare înregistrării produsului, în care vor fi vaccinate zeci de mii de persoane.

Citeşte şi: Primele doze ale vaccinului rusesc împotriva coronavirusului au fost produse. Anunţul Ministerului Sănătății

Acesta a precizat că studiile vor dura între 4 şi 6 luni, ceea ce nu va fi un impediment pentru a începe deja vaccinarea în masă a populaţiei, vaccinare care va fi voluntară, potrivit autorităţilor.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a primit cu prudenţă vestea că Rusia a înregistrat primul vaccin împotriva COVID-19 şi a semnalat că acest vaccin, la fel ca celelalte, trebuie să urmeze etapele de precalificare şi evaluare stabilite de această organizaţie privind eficacitatea şi siguranţa. Unii cercetători se tem că Rusia ar putea pune prestigiul naţional în faţa siguranţei.

Vaccinul rusesc nu se numără printre cele şase semnalate săptămâna trecută de OMS ca fiind cele mai avansate în procesul testelor clinice. Dintre aceste şase, trei sunt dezvoltate de laboratoare chineze, două sunt americane (produse de Pfizer şi Moderna), iar al şaselea este dezvoltat de AstraZeneca în colaborare cu Universitatea Oxford.