Preşedintele revendică victoria asupra Statului Islamic

Peste 600 de luptători ai SI, grupare cunoscută la nivel local sub acronimul Daesh, s-au predat împreună cu familiile lor guvernului afgan în ultimele săptămâni. Oficiali susţin că atacuri aeriene ale forţelor afgane şi ale coaliţiei, lipsa fondurilor şi moralul scăzut au determinat gruparea jihadistă să renunţe.



''Nimeni nu credea în urmă cu un an că vom rezista şi vom spune astăzi că am eliminat Daesh", a spus Ghani în cadrul unei reuniuni a veteranilor şi a oficialilor la Jalalabad, principalul oraş din provincia Nangarhar (est) în care s-a înregistrat un val de atacuri sinucigaşe în ultimii ani revendicate de jihadişti.



''Acum, că militanţii Daesh s-au predat, cer autorităţilor să le trateze familiile în mod uman'', a adăugat preşedintele Ghani.



Guvernul afgan susţine că printre luptătorii aflaţi în custodia sa se află cetăţeni străini din Pakistan, Tadjikistan, Uzbekistan, Iran, Azerbaidjan, Kazahstan şi Maldive.



Cu toate acestea, talibanii afgani, care luptă împotriva SI şi a guvernului pentru controlul ţării, au contestat aceasta. Zabihullah Mujahid, purtătorul de cuvânt al talibanilor, a calificat anunţul făcut de preşedintele afgan Ghani drept ''absurd''