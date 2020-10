Preţurile testelor pentru depistarea COVID-19, urmărite de Consiliul Concurenţei. "Sunt mai mari decât în unele state din UE"

"La ora actuală, analizăm situaţia preţurilor testelor de Covid şi strângem informaţii din piaţă, având în vedere că multe persoane îşi fac acest test, iar la noi preţurile sunt mai mari decât în unele state din UE", a declarat preşedintele Consiliului Concurenţei, pentru News.ro.

Bogdan Chiriţoiu a explicat că, în funcţie de concluzii, va decide dacă va fi demarată o investigaţie privind preţul testelor COVID-19 din România.

Analiza Consiliului Concurenţei are în vedere faptul că atât clinicile, cât şi laboratoarele privat fac teste pentru depistarea noului coronavirus, la cerere.

Potrivit sursei citate, Bogdan Chiriţoiu a vorbit şi despre modul în care au fost desfăşurate licitaţiile publice pentru echipamente de protecţie, produse medicale şi de tratamente, în perioada pandemiei de COVID-19.

"A fost şi este încă o perioadă de criză. Evident, în criză contează foarte mult viteza, iar în viteză se pot face greşeli. Unde sunt greşeli intenţionate, probabil e mai degrabă corupţie şi am văzut că Parchetul s-a sesizat şi a demarat o serie de anchete. Noi ne uităm la eventuale înţelegeri între participanţii la licitaţii, dar, până acum, nu am deschis investigaţii în acest sens. Am colaborat bine cu o serie de administratori de platforme online, care au încercat să limiteze specula", a mai afirmat Bogdan Chiriţoiu, pentru News.ro.