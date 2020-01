Previziune macabră, devenită virală: "Kobe va muri în accident de elicopter"

Starul american şi fiica sa se aflau în elicopter alături de alte 7 persoane, iar din informaţiile prezentate de autorităţi, nu există supravieţuitori. Personalităţi din lumea sportului şi nu numai, cluburile din NBA şi din alte ligi, toată lumea a postat mesaje în care îşi exprimau regretul pentru trecerea mult prea timpurie a lui Kobe şi a fiicei sale, care îi moştenise pasiunea pentru baschet.

Printre toate aceste mesaje, internauţii au descoperit şi un Tweet din 2012, al unui necunoscut, până ieri, care prevedea exact modul în care Black Mamba îşi va găsi sfârşitul.

"Kobe va ajunge să moară într-un accident de elicopter", scria utilizatorul .Noso pe 13 noiembrie 2012. De ieri, Tweetul său a fost retrimis de peste 182.000 de ori, făcându-l o adevărată senzaţie pe internet. Imediat după aflarea veştii, un utilizator a răspuns acelui post, scriind "Acest post ajunge viral", iar cel care scrisese previziunea, probabil în glumă, a răspuns "Ra**t, îmi pare rău!".

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash