Prima agenţie de turism din România care a intrat în insolvenţă. Peste 500 de clienţi au pierdut avansul pentru vacanţe

Administratorul judiciar provizoriu al agenției de turism a declarat pentru Profit.ro faptul că clienţii agenţiei vor mai primi însă doar jumătate din sumele achitate. Insolvența, avizată de instanță, a fost declanșată la cererea Agetur. Administrator judiciar provizoriu a fost desemnat CAPI Țigănuș Anton & Țigănuș Radu.

Citeşte şi: Ludovic Orban, noi detalii despre măsurile de sprijinire a economiei. Milioane de euro pentru studenţii care îşi deschid firme start-up

"Din pacate, falimentele nu au intarziat sa apara si regretul este cu atat mai mare cu cat este vorba despre o agentie cat se poate de onorabila de aproape 30 de ani pe piata de turism din Romania. Mai mult, este vorba despre o agentie care nu a avut nici un incident de-a lungul activitatii ei, dar probabil sunt efectele limitarii circulatiei aproape de zero. In plus, Agetur se ocupa de destinatii mai elevate, mai indepartate, cu pachete destul de scumpe", a declarat, pentru Ziare.com, Dumitru Luca, presedintele ANAT.

Conform şefului ANAT, patronul societăţii Agetur, Dragoş Horhocea, a fost membru în consiliul director al ANAT până acum doi ani, fiind preşedintele Consiliului de Etică.

Administratorul judiciar, Anton Ţigănuş, susţine că Agetur este victima colapsului din turis generat de pandemia de coronavirus. De asemenea, acesta susţine că agenţia a primit avansuri de la clienți în cuantum total de 360.000 de euro și 400.000 de lei.

În total, 520 de clienţi vor fi despăgubiți prin polița de asigurare de risc de insolvență, care va acoperi parțial sumele plătite. Mai exact, aceştia vor primi doar jumătate din bani.

"Oamenii își vor putea primi banii în termen de 40-45 de zile după ce notific firma de asigurare și după ce clienții depun la Omniasig cerere de dezdăunare", a afirmat administratorul judiciar.