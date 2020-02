Prima declaraţie a medicului care l-a anesteziat pe copilul intrat în comă după procedură stomatologică

"Tehnica folosita se numeste analgosedare, este o practica curenta si in experienta mea si la foarte multe clinici stomatologice. Am o experienta de peste 400 de copii care au efectuat tratamente stomatologice sub aceasta forma. Lucrurile au decurs ca de obicei pana la un moment dat, aproximativ 40-50 minute de la inceperea interventiei, unde am avut un episod de prahicardie severa asociat cu scaderea saturatiei oxigenului, care au dus la un stop cardio-respirator. Am instituit resuscitarea cardio-pulmonara rapida si pacientul a precat din clinica stabilizat catre un serviciu de pediatrie pentru investigatii suplimentare. Dozele, ca de fiecare data, sunt calculata pe kg corp si sunt anumite device-uri specializate automate care folosesc produsul si sunt mai fidele decat o injectare cu mana libera. Nu cred că poate exista o defectiune tehnica la aparatul care l-a anesteziat pe copil", a declarat medicul anestezist Adrian Dinescu.

Un copil de patru ani din Piteşti a fost preluat de ambulanţă, luni seara, în stare de inconştienţă dintr-un cabinet stomatologic privat din oraş. Copilul a fost iniţial transportat la un spital din Piteşti, ulterior fiind transferat la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Bucureşti. Copilul este în comă.

În urma unor verificări la clinica stomatologică unde a fost anesteziat copilul, DSP Argeş a decis sancţionarea cu 20.000 de lei, întrucât, deşi are autorizaţie de funcţionare, nu are Secţie ATI.

Deocamdată, părinţii copilului au depus plângere la Poliţie, iar oamenii legii au început cercetările.

