Prima reacţie a asiaticului agresat la metrou de fanii Rapidului. "Au început să strige coronavirus"

Sud-coreeanul a vorbit despre momentul în care a fost agresat marţi la metrou.

"Totul s-a întamplat marţi. Am luat metroul de la staţia Aviatorilor la ora 16:50, iar în momentul în care am intrat în metrou, 5 fani ai Rapidului s-au uitat la mine, au început să râdă şi au spus 'coronavirus'. Au spus asta de 4 ori şi am încercat să îi ignor. M-am ridicat şi am mers mai departe de ei. Nimeni nu a încercat să mă salveze sau să îmi ia apărarea. Au început să strige din ce în ce mai tare, moment în care m-am dus spre şi am spus 'Sunt din Coreea de Sud şi nici n-am plecat în China. Aţi inebunit? Asta e rasism. Ce s-a întâmplat?' După ce am spus asta, replica lor a fost 'Du-te la ţara ta, virusule'", a povestit bărbatul din Coreea de Sud pentru sport.ro.https://www.romaniatv.net/cativa-fani-ai-rapidului-ar-fi-bruscat-un-asiatic-l-ar-fi-scuipat-si-apoi-l-ar-fi-dat-jos-din-metrou-din-cauza-isteriei-coronavirus_510469.html?fbclid=IwAR0a54lerASCrl2zDznPOz16NL7mNxJkn3KPh35DnMBRwhnaqp9VPtyjJqkfost internată la Bacău

El spune că le-a trimit oficialilor echipei Rapid Bucureşti un mesaj despre incident.

"Este absurd. Dacă erau oameni normali la cap ar fi putut să zică scuze. După toate aceste întâmplări, când metroul a ajuns la staţia Aurel Vlaicu am coborât din metrou. Dupa toată această situaţie, am trimis un mesaj către cei de la Rapid Bucureşti, dar aceştia m-au ignorat complet. Aşteptam doar nişte scuze din partea lor, dar răspunsul lor a fost să merg la poliţie", a declarat el, confrom sursei citate.

Primele cazuri de coronavirus au fost depistate în decembrie 2019, în China şi anchetatorii au venit cu ipoteza că acesta ar fi fost transmis prin intermediul animalelor vândute în piaţa de fructe de mare din Wuhan,