Prima reacţie a mamei lui Klaus Iohannis, după câştigarea alegerilor prezidenţiale: Acum mă uit şi eu la ştiri

"Vă mulțumesc că m-ați sunat, acum mă uit și eu la știri. N-aș vrea însă să fac nici o declarație, vă doresc numai bine și numai bine tuturor pentru viitor", a spus mama lui Klaus Iohannis, Susanne Iohannis pentru wowbiz.



Stabiliți de aproape 30 de ani în Germania, Gustav Heinz si Susanne Iohannis sunt parintii pensionari ai lui Klaus Iohannis. Cei doi bătrâni locuiesc la Wurzburg, un mic oraș bavarez.



"Ja! (n.r. "da" in germana). Ce sa zic, ne asteptam sa castige si suntem bucurosi... dar noi nu acordam nici un interviu, telefonul suna continuu de azi dimineata si noi nu suntem asa, am stabilit ca nu acordam nici un interviu. E treaba lui, munca lui, va rog sa ne intelegeti. La revedere!", declara, în 2014, Gustav Heinz.

Exit poll Sociopol. Klaus Iohannis a câştigat a doilea mandat prezidenţial, potrivit sondajului exitpoll realizat de institutul Sociopol. Secţiile de votare din ţară s-au închis oficial. Prezenţa la vot la ora 21.00 este de 49,87 la sută, peste 9 milioane de români exercitându-şi dreptul de vot, potrivit datelor Biroului Electoral Central (BEC). În diaspora, votul continuă, până la ora 21.00 votând peste 900.000 de români.

Exit poll Sociopol. Klaus Iohannis a obţinut 67%, iar Viorica Dăncilă 33%.

Sociologul Mirel Palada a făcut duminică estimări privind participarea românilor la votul la alegerile pentru turul II al prezidențialelor.

"La orele 14:30, participare la vot asemanatoare cu turul 2 din 2009 si ceva mai mare decit turul 1 2019. Estimarea arata ca se va duce spre 52% - doar in tara. Cit era si estimarea in sondaje in ultimele saptamani. Daca adaugam si cele aprox 4-5 puncte procentuale din strainatate, rezulta o participare totala la vot de 57-58", a anticipat Mirel Palada.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Secţiile de votare din ţară s-au închis oficial. Prezenţa la vot la ora 21.00 este de 49,87 la sută, peste 9 milioane de români exercitându-şi dreptul de vot, potrivit datelor Biroului Electoral Central (BEC). În străinătate procesul de votare continuă, iar până acum au votat 927.230 de cetăţeni români, din care 909.727 la secţiile de votare, iar restul prin corespondenţă.

În ţară, secţiile de votare s-au închis, în mod oficial, la ora 21.00. Acolo unde sunt cozi, preşedinţii secţiilor de votare pot solicita prelungirea procesului electoral până cel mai târziu la ora 23.59.

Pâna la ora 21.00, în ţară s-au prezentat la urne 49,87 la sută dintre cetăţenii înscrişi pe listele electorale, adică 9.086.101 de alegători.

În primul tur de scrutin, prezenţa la ora 21.00 era de 47,66%.

La alegerile prezidenţiale din 2014, în turul al doilea prezenţa la ora 21.00 a fost 62,04%, iar în 2009 a fost 56,99%.

Judeţele cu cea mai ridicată prezenţă la urne sunt Ilfov - 68,57%, Cluj - 62,06 %, în timp ce pe ultimele locuri în ceea ce priveşte prezenţa la vot s-au situat judeţele Harghita - 22,86% şi Covasna - 25,86%.

În municipiul Bucureşti, prezenţa a fost de 54,38%.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunţa că pentru alegerile de duminică numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente este 18.217.411, în timp ce 19.186 cetăţeni au dreptul de vot interzis.

Astfel, au fost organizate 18.748 de secţii de votare.