Prima zi de şcoală. Ce este strict interzis pe 14 septembrie

Prima zi de şcoală. Luni, 14 septembrie, va suna primul clopoțel pentru elevi, în timpul pandemiei. Va fi un început de an atipic, fără careu, flori sau părinți care să își țină de mână copiii. Cu excepția școlarilor din clasele pregătitoare, care au voie să fie însoțiți de un singur părinte, ceilalți elevi vor fi lăsați de părinți la poarta școlii. Începerea anului școlar va avea loc, la fiecare școală, conform unui grafic: fiecare clasă va avea acces în școală și va părăsi incinta la o anumită oră, astfel încât elevii din clase diferite să nu se întâlnească între ei.

Buchetele de flori oferite în prima zi de şcoală erau nelipsite din recuzita elevului întors din vacanţă. Nu şi anul acesta! Din cauza pandemiei, dascălii au anunţat categoric această regulă generală, fără flori şi fără careu. În pieţe, vânzătorii se plâng că le-au scăzut încasările cu până la 90% față de un clasic început de an şcolar.

Prima zi de şcoală. Grupul de Comunicare Strategică, recomandări înaintea începerii şcolii: Cum trebuie purtată masca, ce înseamnă distanţă fizică şi cum se păstrează în curtea şcolii, dar şi cum protejăm vârstnicii

Grupul de Comunicare Strategică prezintă, vineri, o serie de reguli şi recomandări de conduită sanitară pe care elevii trebuie să le aibă în vedere odată cu începerea anului şcolar pentru a preveni răspândirea noului coronavirus (COVID-19). Autorităle se referă la cum trebuie purtată masca de protecţie, ce înseamnă distanţă fizică şi cum se păstrează în curtea şcolii, dar şi la cum protejăm vârstnicii. În plus, se fac prcizări despre avizele epidemiologice dar şi despre ”momente cheie” în afara orelor.

Potrivit recomandărilor transmise vineri de Grupul de Comunicate Strategică, ”trei lucruri ne ţin în siguranţă pe noi, dar şi pe ceilalţi, în orice situaţie am fi”:

Masca - trebuie purtată astfel încât să acopere atât nasul, cât şi gura. Masca reduce masiv riscul de răspândire a virusului! Atunci când e purtată atât de către persoana potenţial infectată, cât şi de către persoana neinfectată, se reduce la minimum riscul de transmitere a virusul mai departe. Utilizarea măştii în spaţii închise (ex: o sală de clasă) previne transmiterea virusului atunci când mai multe persoane se află simultan într-o încăpere. Tot masca face să poată fi redusă distanţa minimă dintre persoane la cel puţin 1 metru în interior. Masca trebuie purtată şi în aer liber atunci când distanţa dintre persoane nu poate fi menţinută la cel puţin 1,5 metri sau atunci când un număr mare de persoane se află în aceeaşi zonă.

Nu înlăturaţi masca şi nu o purtaţi sub bărbie, în special atunci când vorbiţi în apropierea unei alte persoane sau în sala de clasă. Masca este individuală şi NU se oferă propria mască utilizată să fie purtată de o altă persoană.

Distanţa fizică trebuie păstrată la cel puţin 1 metru în interior, cu obligaţia purtării măştii, şi cel puţin 1,5 metri în aer liber, atunci când nu este purtată masca. Păstrând distanţa faţă de celelalte persoane aria de răspândire a virusului este redusă la minimum. Întrucât particulele care pot fi infecţioase sunt răspândite prin simpla vorbire, purtarea măştii şi distanţa fizică fac ca aceste particule să nu ajungă la celelalte persoane.



În sala de clasă, trebuie menţinută distanţa atât faţă de colegi, cât şi faţă de profesori, în timpul orelor, în pauze sau în momentul sosirii/plecării de la cursuri. În cazul orelor de educaţie fizică vor fi evitate acele activităţi care presupun contactul direct între elevi sau prin intermediul obiectelor atinse frecvent (ex: jocul de echipă cu mingea)

Mâinile trebuie igienizate sau dezinfectate ori de câte ori atingem o suprafaţă care ar putea fi infectată (ex: clanţe, mânere, balustrade, butoane de lift). E important să ne gândim cine ar fi putut atinge respectiva suprafaţă înaintea noastră, întrucât cu ajutorul mâinilor putem duce mai departe cele mai multe virusuri. Dacă mâinile noastre nu sunt igienizate/dezinfectate, atunci NU trebuie să ne atingem ochii, nasul sau gura, deoarece virusul poate fi pe mâini şi în acest mod să ne infectăm. Mâinile trebuie spălate cel puţin 20 de secunde cu apă şi săpun sau dezinfectate. Trebuie să avem grijă să dezinfectăm nu doar mâinile, dar şi obiectele pe care le purtăm frecvent cu noi, cum ar fi telefonul mobil.

În sala de clasă, aşezaţi-vă întotdeauna în acelaşi loc şi evitaţi să atingeţi obiectele colegilor, scaunele şi băncile ocupate de aceştia. Dezinfectaţi-vă mâinile de fiecare dată după ce atingeţi obiecte sau suprafeţe comune (ex: cretă, burete, tablă). Aveţi grijă unde plasaţi ghiozdanul astfel încât să fie cât mai ferit de o posibilă contaminare.

”Tinerii sunt afectaţi într-o mai mică măsură în cazul infectării cu noul coronavirus (COVID-19), DAR ei pot răspândi virusul, chiar fără să-şi dea seama, către persoanele vârstnice şi/sau cu boli cronice (ex: părinţi, bunici, profesori, persoane cu deficienţe imunologice) în cazul cărora infectarea poate avea consecinţe extrem de grave”, a transmis Grupul de Comunicare Strategică.

➔ Din acest motiv, este foarte important ca tinerii să respecte măsurile de protecţie sanitară şi să avertizeze imediat atunci când prezintă simptome (ex: febră, tuse, nas înfundat, frisoane, dureri de cap, dureri musculare, stare de oboseală, etc).

➔ Elevii cu simptome de boală NU trebuie să se prezinte la şcoală, iar părinţii au obligaţia de a anunţa unitatea de învăţământ, precum şi medicul de familie.

➔ Părinţii/ însoţitorii care conduc elevii la şcoală NU pot intra în instituţia de învăţământ decât în situaţii excepţionale, cu aprobarea prealabilă a conducerii şcolii.

➔ Elevii care fac parte din grupe de risc în ipoteza infectării cu noul coronavirus (COVID-19), sau locuiesc cu persoane care se află în grupele de risc, pot face şcoala online, pe baza unei solicitări din partea părinţilor, în urma unei adeverinţe medicale din partea medicului de familie sau a medicului curant.

➔ În cazul absenţei de la şcoală pentru cel puţin 3 zile consecutive, elevul va trebui să prezinte în momentul revenirii la şcoală o adeverinţă medicală din partea medicului de familie.

➔ La fel ca şi în anii precedenţi, elevii care intră în noul ciclu de învăţământ (ex: grădiniţă - grupa mică, primar - clasa I, gimnaziu - clasa IV, liceal - clasa IX, postliceal) trebuie să prezinte o adeverinţă de intrare în colectivitate care poate fi eliberată de medicul de familie în cursul primei săptămâni de şcoală, dacă nu se regăseşte în dosarul de înscriere.

Momente cheie pentru elevi în afara orelor:

● Drumul până la şcoală. Dacă este posibil, optaţi pentru deplasarea pietonală şi evitaţi folosirea mijloacele de transport în comun. Dacă trebuie să utilizaţi transportul în comun, purtaţi obligatoriu mască, păstraţi distanţa faţă de celelalte persoane, evitaţi atingerea suprafeţelor comune şi dezinfectaţi-vă mâinile imediat ce aţi părăsit transportul în comun.

● Recreaţia alături de colegi. Dacă purtaţi mască, păstraţi distanţa de minimum 1 metru faţă de colegi. Dacă vă aflaţi în aer liber şi nu purtaţi mască, atunci menţineţi o distanţă de cel puţin 1,5 metri. Evitaţi să faceţi schimb sau să atingeţi obiectele personale pe care au pus mâna şi alte persoane (ex: telefoane mobile, manuale, rechizite, etc) şi dezinfectaţi-vă mâinile după orice contact cu suprafeţe comune.



● Timpul petrecut după şcoală. În cazul în care, după orele petrecute la şcoală, mai rămâneţi alături de colegi/prieteni, aveţi grijă să respectaţi aceleaşi reguli sanitare, indiferent dacă persoanele alături de care vă aflaţi prezintă sau nu simptome de infectare. Este de preferat ca petrecerea timpului liber să aibă loc în aer liber, dacă este permisă de condiţiile meteorologice.



● Întoarcerea acasă. Atunci când reveniţi acasă aveţi grijă ca, după ce lăsaţi încălţămintea la intrare, să vă spălaţi pe mâini, să dezinfectaţi obiectele personale (ex: chei, telefon mobil), să schimbaţi îmbrăcămintea folosită afară şi să o aşezaţi separat de îmbrăcămintea folosită în casă. Înainte de a îmbrăca noile haine, spălaţi-vă/dezinfectaţi-vă mâinile. Acordaţi atenţie sporită ghiozdanului, respectiv zonelor în care îl plasaţi şi riscul de contaminare.



● Interacţiunea cu persoane vârstnice. Persoanele în vârstă sunt vulnerabile în faţa noului coronavirus, în multe cazuri infectarea fiindu-le fatală. Este motivul pentru care trebuie protejate cu prioritate, prin evitarea contactului direct (ex: îmbrăţişări) şi prin menţinerea distanţei fizice de 1,5 metri. În cazul în care vă întâlniţi cu persoane vârstnice, şi nu puteţi păstra distanţa de siguranţă, este recomandată purtarea măştii.

Prima zi de şcoală. fără aviz epidemiologic

Prima zi de școală. Ministrul Educației, Monica Anisie, a afirmat, sâmbătă, la B1TV, că părinții nu trebuie să vină cu avizul epidemiologic din prima zi de școală, aceasta fiind necesară doar în momentul în care copilul bolnav lipsește trei zile de la școală.

"Ministerul Sănătății a trimis o adresă reprezentanților medicilor de familie, direcțiilor de sănătate publică ș.a.m.d., prin care a precizat clar care sunt documentele pe care le pot elibera în această perioadă. S-a spus în mod clar faptul că avizul epidemiologic nu este obligatoriu acum, pentru că numai la momentul în care copilul lipsește trei zile de la școală, suferind de o boală, poate reintra în colectivitate pe baza avizului epidemiologic.

De asemenea, adeverința medicală pe care trebuia să o prezinte un copil, dacă are anumite afecțiuni și dorește să-și continue învățarea în sistem online, această adeverință poate fi dată de către medicul de familie sau medicul curant.

Este important să știe părinții că nu este obligatoriu să vină cu avizul epidemiologic în prima zi de școală. La fel și cu adeverința pentru educație fizică și sport. În prima lună de la începerea cursurilor pot prezenta această adeverință. Este o măsură pe care ministrul Sănătății a luat-o deja, a transmis-o deja si am transmis-o si noi în unitățile de învățământ, ca toată lumea să fie pregătită", a spus Monica Anisie.

Reprezentanții medicilor de familie au avertizat că ridicarea adeverințelor cerute de școli și grădinițe pot duce la creșterea numărului de cazuri de COVID-19.

Prima zi de şcoală. Marcel Ciolacu: Copiii vor să facă şcoală, copiii nu au culoare politică

Marcel Ciolacu a reproşat Guvernului Orban că a tăiat „cu nesimţire 6 luni frunză la câini”, iar acum a ieşit Monica Anisie „incapabila aceea de la Educaţie” să atunce toată vina pe autorităţile locale. Liderul PSD a adăugat că elevii nu au culoare politică, ei vor să facă şcoală şi nu trebuie să fie „târâţi în războaie politice, nesătulilor şi avizilor de putere ce sunteţi”.

„Aţi tăiat cu nesimţire 6 luni frunză la câini, şi aţi scos-o în seara asta pe incapabila aceea de la Educaţie să arunce toată vina pe autorităţile locale! Nu aţi dat tablete! Nu aţi dat măşti! Nu aţi asigurat nici măcar manuale! V-aţi spălat ruşinos pe mâini! Aţi pasat responsabilitatea, dar banii i-aţi dat doar primăriilor peneliste! Însă copiii vor să facă şcoală! Copiii nu au culoare politică! Şi nu trebuie târâţi în războaie politice, nesătulilor şi avizilor de putere ce sunteţi!”, a scris Marcel Ciolacu duminică pe Facebook.

„Ce vină are, Orban, un copil din Târgovişte?! Dar unul din Brăila?! Sau din Bistriţa?! Sau din toate municipiile reşedinţă de judeţ conduse de administraţii PSD?! De ce nu le-aţi dat niciun ban la rectificare, bolnavilor de putere?! Aceşti copii nu au dreptul la şcoală?! Ei nu au dreptul la condiţii decente?! Aţi folosit bani publici pentru a cumpăra primari la bucată! 57 de milioane de lei aruncaţi din bugetul ţării pentru mercatoul vostru nesimţit despre care ipocritul de la Cotroceni şi cu cel de la Guvern nu ştiu nimic!”, a completat Ciolacu. Liderul PSD a mai spus că primarii social-democraţi au înţeles că Executivul este complet depăşit de situaţie şi incapabil să acţioneze. „Primarii noştri au înţeles că sunteţi total depăşiţi şi incapabili să faceţi ceva! Şi au făcut tot ce trebuie, pentru că şcoala trebuie să înceapă! Cu Iohannis sau fără! Cu Orban sau fără! Cu Anisie sau fără! Pentru că toţi copiii au dreptul la educaţie, nu doar cei din localităţile peneliste!”, a conchis Ciolacu. El îl întreabă pe Ludovic Orban ce vină are un copil din Târgovişte, Brăila, Bistriţa sau cei din toate municipiile de reşedinţă de judeţ conduse de administraţii PSD.„Primarii noştri au înţeles că sunteţi total depăşiţi şi incapabili să faceţi ceva! Şi au făcut tot ce trebuie, pentru că şcoala trebuie să înceapă! Cu Iohannis sau fără! Cu Orban sau fără! Cu Anisie sau fără! Pentru că toţi copiii au dreptul la educaţie, nu doar cei din localităţile peneliste!”, a conchis Ciolacu.

Monica Anisie a anunţat, la finalul videoconferinţei cu inspectorii generali şcolari, că în acest moment sunt 11 judeţe din ţară unde nu există nicio unitate de învăţământ în scenariul roşu, ele putând să îşi desfăşoare activitatea în scenariul galben sau verde. Ministrul Educaţiei a adăugat că 12.423 unităţi care funcţionează în scenariul verde, 4.915 în scenariul galben şi 262 unităţi în scenariul roşu.De asemenea, ea a mai spus că 106 cadre didactice sunt spitalizate, 293 cadre didactice aflate în carantină şi vor să desfăşoare activitatea online şi 91 de cadre didactice care au intrat în concediu medical. Sunt 147 de cadre didactice care, începând cu 1 septembrie, au depus dosarele de pensionare la inspectoratele şcolare. Anisie a precizat că 607 de unităţi de învăţământ din Capitală sunt în scenariul galben, iar 29 sunt în cel roşu.

Premierul Ludovic Orban le-a cerut părinţilor „să aibă încredere” că fii şi fiicele lor nu se vor îmbolnăvi în momentul în care vor merge la şcoală. El a adăugat că „la şcoală copilul va fi mai puţin expus riscului de îmbolnăvire decât liber în alte locuri, pe terenul de joacă”.

Prima zi de şcoală. Monica Anisie: Ni se impută lucruri care nu s-au întâmplat de 20 de ani în educaţie

Monica Anisie a afirmat că se impută guvernanţilor lucruri care nu s-au întâmplat timp de 20 de ani în educaţie. Ministrul a precizat că în câteva luni, deşi este pandemie, instituţia pe care o conduce a făcut eforturi extraordinare. Ea a mai spus că, în prezent, există o radiografie clară a sistemului de educaţie şi că sunt necesare soluţii punctuale acolo unde trebuie intevenit.

„Vreau sa va spun ceva. Ni se impută nou acum lucruri care nu s-au întâmplat timp de 20 de ani în educaţie. Aş vrea să fim foarte clari. În aceste momente în care pandemia a apărut în toata lumea, nu numai în România, acum avem o radiografie clară a sistemului de educaţie şi a ceea ce s-a întâmplat în educaţie în toţi aceşti ani. Trebuie să fim realişti, trebuie să privim lucrurile aşa cum sunt, să ni le asumăm şi să găsim soluţii punctuale acolo unde trebuie să intervenim. Nu se poate ca atâţia ani de zile să se întâmple să avem toaletele în curte. (...) Aceasta era realitatea. În câteva luni de zile, deşi în pandemie, Ministerul Educaţiei a făcut eforturi extraordinare şi colegii mei din minister, şi colegii din inspectoratele şcolare, dar mai ales cadrele didactice din unităţile de învăţământ", a declarat Monica Anisie, într-o conferinţă de presă susţinută duminică la sediul ministerului.

Ministrul Educaţiei a explicat că 2.423 unităţi care funcţionează în scenariul verde, 4.915 în scenariul galben şi 262 unităţi în scenariul roşu. De asemenea, ea a mai spus că 106 cadre didactice sunt spitalizate, 293 cadre didactice aflate în carantină şi vor să desfăşoare activitatea online şi 91 de cadre didactice care au intrat în concediu medical. Sunt 147 de cadre didactice care, începând cu 1 septembrie, au depus dosarele de pensionare la inspectoratele şcolare.

Prima zi de şcoală. Sunt 11 judeţe în care nu avem nicio unitate de învăţământ în scenariul roşu

Monica Anisie a anunţat, la finalul videoconferinţei cu inspectorii generali şcolari, că în acest moment sunt 11 judeţe din ţară unde nu există nicio unitate de învăţământ în scenariul roşu, ele putând să îşi desfăşoare activitatea în scenariul galben sau verde. Ministrul Educaţiei a adăugat că 12.423 unităţi care funcţionează în scenariul verde, 4.915 în scenariul galben şi 262 unităţi în scenariul roşu. De asemenea, ea a mai spus că 106 cadre didactice sunt spitalizate, 293 cadre didactice aflate în carantină şi vor să desfăşoare activitatea online şi 91 de cadre didactice care au intrat în concediu medical. Sunt 147 de cadre didactice care, începând cu 1 septembrie, au depus dosarele de pensionare la inspectoratele şcolare. Anisie a precizat că 607 de unităţi de învăţământ din Capitală sunt în scenariul galben, iar 29 sunt în cel roşu.

UPDATE Chestionată care este situaţia în Capitală privind scenariile în care vor funcţiona şcolile, Monica Anisie a spus că, este încă în şedinţă Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU), însă, din informaţiile ei, aceştia au transmis către inspectoratul şcolar că un număr de 607 de unităţi de învăţământ sunt în scenariul galben, iar 29 de şcoli sunt în cel roşu.

„La acest moment am înţeles că s-a încheiat Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă şi au transmis către inspectoratul şcolar o anumită statistică, dar pe Bucureşti nu o am defalcată. Nu există nicio unitate de învăţământ pe scenariul verde, pentru că ştiţi că Bucureşti e în scenariul galben. 607 unităţi de învăţământ în scenariul galben şi 29 de unităţi de învăţământ în scenariul roşu, situaţia fiind comunicată înainte ca ei să intre în şedinţă. Unele dintre unităţile de îmnvăţământ care erau în galben, din motive de infrastructură, vorbim de acele reabilitări început pe 20 august şi nu sunt finalizate, acele unităţi au solicitat să treacă în scenariul roşu. Acele unităţi, având în vedere că au schelele puse. Voiam să închei să vă spun că nu pot accepta să intre în spaţiul şcolii muncitorii, atâtat timp cât există copii, profesori care desfăşoară activităţi didactice în şcoală. Prin urmare, s0a luat această decizie să treacă în scenariul roşu. Consiliul de administraţie de la şcoala 280 unde am fost ieri solicitate scenariul roşu, numai între timp primăria îşi luase angajamentul că vor finaliza lucrucrările mâine, ceea ce nu s-a întâmplat", a explicat ministrul Educaţiei.

ŞTIREA INIŢIALĂ Principalele declaraţii ale ministrului Educaţiei:

„- Vreau să vă anunţ că au fost în teren şi inspectorii generali şi inspectorii din cadrul inspectoratelor şcolare pentru a verifica fiecare unitate de învăţământ în parte, dar şi colegii mei din minister care au mers azi în Bucureşti să fie alături de directori. Inclusiv eu am mers şi ieri şi azi pentru a vedea cum anume s-au pregătit şcolile în această perioadă. Au fost şi lucruri bune pe care le-am întâlnit. Ţin să mulţumesc şi autorităţilor publice locale care s-au mobilizat şi au făcut un parteneriat cu şcoala. E important pentru noi toţi să avem o Românie educată.

- Am avut o videoconferinţă cu inspectorii generali şcolari. Aş vrea să vă spun că sunt 11 judeţe în care nu avem nicio unitate de învăţământ în scenariul roşu – Harghita, Caraş, Hunedoara, Ialomiţa, Bihor, Vâlcea, Tulcea, Botoşani, Bistriţa Năsăud, Covasna şi Vaslui. În aceste judeţe activităţile didactice se vor desfăşura în scenariul verde sau galben. De asemenea, la acest moment, în conformitate cu deciziile luate de comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă sau comitetul municipal pentru situaţii de urgenţă avem următoarea situaţie: 12.423 unităţi care funcţionează în verde, 4.915 unităţi în scenariul galben şi 262 de unităţi în scenariul roşu.

- La Bucureşti s-a realizat întrunirea de urgenţă a CMBSU pentru a identifica, acolo unde este cazul, anumite situaţii şi a lua o nouă decizie în sensul în care consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a făcut o nouă propunere. Această nouă propunere vine din cauza unei situaţii epidemiologice a unităţii de învăţământ. Trebuie să precizez faptul că la acest moment, în conformitate cu ceea a transmis fiecare inspectorat şcolar vă pot spune că există 106 cadre didactice spitalizate, 293 de cadre didactice aflate în carantină şi care doresc să îşi desfăşoare activitatea în sistem online şi 91 de cadre didactice care au intrat în concediu medical. Sunt 147 de cadre didactice care, începând cu 1 septembrie, au depus dosarele de pensionare la inspectoratele şcolare."