Primar acuzat că a plecat la mare cu amanta, pe banii primăriei. Cum se apără edilul

Prinmarul unei localităţi din Huşi a fost surprins la plajă alături de o femeie misterioasă pe litoral. Edilul se apără şi spune că în perioada respectivă a fost la mare, însă în interes de servicu.

"Între 9 și 16 august am fost la un curs de calificare, în domeniul administrativ. Pot demonstra cu documente. Cazarea a fost la hotelul Majestic. După masă, evident că am stat o oră, două la plajă. Am văzut persoana care ne-a filmat. A plecat, nu am apucat să vorbesc cu persoana aceea. Știu cine este. Prin sat, dacă veți întreba, oamenii știu cine a făcut asta. Este campanie electorală, normal. M-am dus chiar atunci și am depus o plângere la Poliția din Mamaia, pentru hărțuire. Nu ați văzut? Mai avea un pic și sărea peste noi să ne filmeze. Eu m-am simțit hărțuit.

Eu răspund pentru tot ceea ce fac. Nu mă ascund cu nimic. Da, am fost. V-am spus, am fost la mare, pentru un curs de calificare, în interes de serviciu. Ei, cei care au făcut așa ceva și care mă urmăresc chiar și acum, vor ca eu să plec de la Primărie, dar asta se va întâmpla dacă oamenii nu o să mă mai aleagă", a spus primarul, potrivit vremeanoua.ro.

