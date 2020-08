Primar acuzat de localnici că se foloseşte de pachetele cu alimente primite de la UE pentru a câştiga alegerile

Microbuzul cu ajutoare tocmai a lăsat pachetele cu alimente la poartă. Chestionat cine e filantropul, țăranul răspunde pe nerăsuflate: Dan Pasat!

Deși pe mulți nu-i interesează de unde provin alimentele, pe alții manevra electorală îi intrigă.

Discuție Reporter- Localnic

- Spun că sunt din partea lui Dan Pasat?! Cum, domnule? Că scrie Guvernul României! Stai domnule, că scrie Uniunea Europeană! Tu ne aduci mereu, mereu, ajutoare?

- Și cum, când ți le dă îți spune: "din partea lui Dan Pasat"?

- Da! Din partea lui Pasat! Mulți nu vor să recunoască!

Dan Pasat neagă că ar avea vreun amestec în povestea cu ajutoarele. Recunoaște, însă, că a distribuit și el localnicilor, la un moment dat, cartofi și ceapă.

Dan Pasat, fost deputat



"Eu nu cred că oamenii consideră că aceste ajutoare oficiale date de către Comunitatea Europeană sunt de la mine! Eu când am făcut un ajutor de Paște am spus. Am dat, de exemplu, la oameni, cartofi, ceapă și... De Paște, da? Oficial, am sponsorizat, am plătit, nu eram în campanie, nu nimic, atunci am dat de la mine!", spune Dan Pasat, potrivit România TV.

Imaginile scandaloase difuzate de România TV în care apare Dan Pasat adresându-se enoriașilor în biserică au încins spiritele în comună. Zeci de sătenii din Bucșani au protestat în urmă cu două săptămâni în fața Primăriei împotriva lui Pasat, pe care-l acuză că a pus stăpânire pe localitate.

România TV a transmis în exclusivitate protestul. Dan Pasat, fost deputat PDL, a fost condamnat în anul 2013 la 3 ani de închisoare pentru șantaj. El candidează ca independent la funcția de primar al comunei Bucșani din județul Giurgiu.

