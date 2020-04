Primaria Capitalei deschide patru cabinete stomatologice pentru urgenţele copiilor VIDEO

"Durerile de dinti nu iau pauza in pandemie! 4 cabinete stomatologice perfect funcționale, dotate cu unituri dentare moderne, achiziționate în 2019, deservite de o stație de sterilizare cu 4 autoclave noi, sunt pregatite de astazi sa preia copiii care au probleme stomatologice!

Ma aflu in Regie, acolo unde Primăria Capitalei, prin ASSMB, cu sprijinul Universității Politehnice București, a amenajat și a obținut avizarea cabinetelor stomatologice, care deservesc de obicei studenții UPB.

Se asigura astfel asistenta stomatologica in condiții de maximă siguranță si GRATUIT pentru copii.

Adultii au la dispozitie, in continuare, Spitalul de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială (OMF), aflat în subordinea Primăriei Capitalei, care a tratat inca de la declansarea starii de urgenta toate cazurile, atat adulti cat si copii!, a anunţat primarul Gabriela Firea.

Cabinetele vor avea medici si asistente bine pregătiţi pentru urgenţă de luni până vineri între orele 8-20 şi sambata 9-14.

Pacienţii au la dispoziţie şi un numar de telefon call center ASSMB 0374887887 la care se pot face programari.