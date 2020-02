Primarul Gabriela Firea: Strat de 20 cm de zăpadă în Bucureşti

"Am primit acum actualizarea informatiilor meteo. In Sudul Bucurestiului, se va ajunge la 15-20 cm de zapada (sectoarele 4 si 5) iar intre 5-7 cm de zapada spre Nord. Am luat legatura cu domnii primari de sectoare si cu societatile de salubritate, care au contracte si pentru deszapezire.

Sunt pregătite să intervină până la 741 de utilaje și 415 operatori.

Stocurile de material și soluții antiderapante se ridică la 21.260 de tone

Ca urmare a prognozei meteorologice, care anunță precipitații mixte și sub formă de ninsoare în această noapte, la București, iar spre dimineață temperaturi scăzute și posibilitatea de formare de ghețuș, Primăria Capitalei, în calitate de coordonator al operațiunilor de deszăpezire, verifică stadiul pregătirilor de intervenție.

Astfel, în momentul de față, sunt pregătite pentru a interveni 334 de utilaje destinate să împrăștie material antiderapant și pentru pluguit zăpada și 415 operatori, pe timpul nopții. Totodată, sunt disponibile, în total la nivelul celor 6 sectoare, 21.260 de tone de material și soluții antiderapante.

Subliniem faptul că, dacă evoluția fenomenelor meteorologice o va impun e - respectiv dacă vor fi necesare transportul și evacuarea zăpezii - parcul de intervenție va fi suplimentat până la un total de 741 de utilaje.

Echipele vor interveni cu prioritate pe arterele principale, cele cu trafic RATB, cu obiective sociale și instituții publice, pe pante, rampe și poduri, după care se continuă pe toate străzile din oraș.

Totodată, pentru protecția persoanelor fără adăpost, echipele DGASMB realizează acțiuni de depistarea persoanelor fără adăpost, pe care le direcționează către centrele sociale din Pallady și Odessa din Calea Șerban Vodă. Echipele de intervenție DGASMB distribuie pături pentru persoanele fără adăpost care refuză cazare în centrele municipalității, precum și băuturi calde (ceai și supă).

În acest sens, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București are deschis continuu (24/24) un Serviciu de urgențe sociale, tel scurt 021.9524, la care bucureștenii pot sesiza cazurile de persoane fără adăpost de pe raza Municipiului București.

Reamintim că Primăria Municipiului București pune la dispoziția cetățenilor numărul de telefon gratuit 0800.800.868, acolo unde aceștia pot semnala eventuale probleme apărute în urma ninsorilor/precipitațiilor", a scris Gabriela Firea, pe Facebook.