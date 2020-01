Primarul oraşului Eforie, Robert Nicolae Şerban, a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu

În acelaşi dosar au mai fost trimişi în judecată, pentru complicitate la abuz în serviciu, secretarul oraşului Eforie, Viorica Greceanu, precum şi consilierul local Florian Cojea, funcţiile respective fiind deţinute de cei doi la data comiterii faptei.

„Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au dispus trimiterea în judecată, în cursul lunii decembrie, în stare de libertate, a inculpaţilor: Şerban Robert Nicolae, primar al oraşului Eforie atât la data săvârşirii faptei cât şi în prezent, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, (...) ; Greceanu Viorica, secretarul oraşului Eforie la data săvârşirii faptei, în prezent administrator public al oraşului Eforie, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, (...); Cojea Florian, consilier local în cadrul Consiliului Local Eforie la data săvârşirii faptei, în prezent administrator al S.C. EFO URBAN S.R.L., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, (...)", se menţionează într-un comunicat de presă transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa.

Conform sursei citate, primarul oraşului Eforie, cu intenţie, a efectuat demersuri, cu încălcarea dispoziţiilor legale, în vederea vânzării unui teren de 3.150 metri pătraţi, „ce împrejmuieşte Restaurantul Litoral din Eforie (imobil compus din construcţie şi terenul de sub construcţie), către S.C. Briza Mării Negre S.R.L.", firmă ce administra restaurantul şi în care viceprimarul staţiunii, Chiparul Dănuţ, are calitatea de asociat", vânzare efectuată pe baza unui contract, în martie 2019, în schimbul preţului de 189.000 euro, „asigurând astfel un folos necuvenit S.C. Briza Mării Negre S.R.L., respectiv suprafaţa de teren ce a trecut, în mod nelegal, în patrimoniul S.C. Briza Mării Negre S.R.L".

Actul de vânzare-cumpărare a avut loc cu încălcarea dispoziţiilor legale privind administraţia publică locală, care prevăd că hotărârile referitoare la patrimoniu se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie.

Cei trei inculpaţi au produs o vătămare a intereselor legitime ale unităţii administrativ-teritoriale Eforie, precizează comunicatul.

Conform sursei citate, în cazul inculpatului Şerban Robert Nicolae există şi un element subsidiar de nelegalitate, respectiv vânzarea imobilului cu încălcarea legii privind organizarea, în mod obligatoriu, a licitaţiei publice.

În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii asupra unui imobil-teren aparţinând inculpatului Şerban Robert Nicolae. Acesta este la primul său mandat de primar, din partea PNL.

