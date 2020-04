Primarul PSD şi şeful PNL dintr-o comună din Olt, bătaie ca în filme în mijlocul străzii. Amândoi au ajuns la spital

Mai mulţi voluntari PNL care împărţeau măşti în comuna olteană Vişina Nouă susţin că au fost întrerupţi de primarul PSD al localităţii. Liderul organizaţiei locale PNL a fost lovit de către primar, alegându-se cu buza spartă.

La rândul său, şi primarul a fost agresat de liderul PNL. Ambii au ajuns la spital cu leziuni destul de serioase. Cei doi nu împoart, însă, acelaşi salon.

Motivul discordiei a fost o presupusă „pomană electorală“, mascată sub distribuirea de măşti de protecţie. La acţiunea de voluntariat ar fi participat, după spusele primarului Cristian Ţol, aproximativ 20 de persoane, care, însă, nu ar fi simpli voluntari, ci membri de partid PNL.

Citeşte şi Bătaie în stradă între localnici şi poliţişti la Hunedoara după ce agenţii au vrut să reţină un bărbat beat şi fără declaraţie

„Sunt la perfuzii, am şi eu o perfuzie, a fost o altercaţie, într-adevăr. Am fost anunţat de către locuitorii comunei că mai multe persoane se deplasează prin localitate, că au pachete, că nu ştiu ce. Nu ştiu ce voluntariat e, dar ştiu că eu fac tot posibilul să ţin oamenii cât mai mult acasă. M-am deplasat, m-am dus la ei să-mi spună. Apoi preşedintele unui partid, care de fapt nu e voluntar, e membru de partid, toţi sunt membri PNL... că sunt voluntari, aşa şi eu pot să spun că nu sunt primar, că sunt cetăţean al comunei, dar sunt primar, degeaba... Şi preşedintele ăsta a venit către mine, mi-a rupt astea de pe mine şi-am ripostat şi eu cu o palmă, sau cum au fost treburile. Suntem la spital amândoi, el e într-un salon, eu într-un salon. Are buza spartă şi eu am două d-ăstea, la fel, aici, ce-a scris doctorul, şi mă pusă la o perfuzie. Şi el e în salonul celălalt. Am mai multe contuzii, eu am un deget negru, că m-a prins după gât, şi un pic, aşa, o coastă...“, a declarat primarul Cristian Ţol pentru Adevărul.

Marcel Şarpe, şeful organizaţiei PNL, este acuzat de rivalul său că ar fi împărţit nu doar măşti de protecţie, ci şi pungi cu alimente.



„Ei împărţeau cozonaci cu suc, că sunt voluntari. Eu n-am aflat că sunt voluntari decât după ce a venit poliţia. Eu n-am fost informat, cu toate că am pus zeci de anunţuri, am dat stare de urgenţă, am făcut permanenţă la primărie, nu m-a anunţat nimeni, doar oamenii mi-au spus – bă, vezi că sunt ăştia. Am identificat de unde fac pachetele astea şi am văzut şi eu. Pachetele se făceau la preşedintele USR acasă, cu banii candidatului de la PNL, care e Savu Ionel, e unul care a avut o afacere mare cu terenuri, o persoană cu un pic de notorietate. Nu mă deranja, că până la urmă şi eu am dat măşti, am dat, dar sfidători, aşa. Le-am spus – bă, oameni buni, vă întâlniţi câte 20 de inşi la un loc? Nu, că suntem echipaţi, că suntem nu ştiu ce, că noi ce facem... Păi, bine-bine, voi o faceţi în scop electoral, dar hai să nu degenerăm treaba acum, lumea acum este un pic sensibilă, e cu biserica, cu Paştele, încearcă toţi să se eschiveze de la lege, să fugă, să se-ntâlnească... Voi chiar ce vreţi să faceţi? Nu puteaţi să aşteptaţi după ce trece treaba asta şi le făceaţi pomeni electorale?

Citeşte şi Scandal şi bătaie în stradă la Satu Mare între poliţişti şi mai mulţi romi care nu respectau carantina VIDEO

Şi pe mină mă mai deranjează o chestie, eu sunt primar de trei mandate, nu că iubesc PSD-ul, că până la urmă sunt toţi la fel, în toate partidele e media egală de hoţi sau de infractori sau de oameni competenţi... Aici e chestia, că pomeni, că dracu. Până la urmă, în politică oricine foloseşte orice mijloc ca să-şi atingă scopul, şi a degenerat. Atâta, buza spartă, el e la perfuzie într-un salon, eu într-un salon. O singură lovitură i-am dat, nu l-am omorât. Într-adevăr, că-i curgea... El mi-a rupt hainele după mine, mi-a sucit mâna, m-a luat de gât... “, şi-a continuat primarul relatarea.

În acest caz, IPJ Olt a întocmit dosar penal pentru loviri şi alte violenţe, iar cercetările continuă.