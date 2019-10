Articol publicat in: Societate

Primarul Scripcaru, pe acoperişul teatrului din Braşov, după ce numele spectacolului "Scripcarul pe acoperiş" a fost schimbat

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 50 min) // Sursa: romaniatv.net George Scripcaru, primarul municipiului Braşov, a susţinut o conferinţă de presă pe acoperişul teatrului din Braşov, în care a declarat că nu l-au deranjat glumele care au circulat în mediul online după ce numele unui spectacol din cadrul unui festival a fost schimbat din "Scripcarul pe acoperiş" în "Violonistul pe acoperiş". "Am venit să demontez o abordare total eronată (...) Noi, fiecare, avem un nume în viaţa de zi cu şi nu suntem vinovaţi că ne numim într-un fel sau altul, iar scriitori, artişti, oameni de cultură au iniţiat sau au făcut o piesă de teatru care să aibă legătură cu un nume. Eu mă numesc Scripcaru, piesa se numeşte 'Scripcarul pe acoperiş'", a explicat George Scripacaru care a adăugat că nu va lipsi de la reprezentaţia piesei. "Sincer, la început, am avut aşa... Dar acum mă bucur că am făcut-o şi, dacă aş lua-o de la capăt, aş face-o mai mare şi cu mai mare impact", a mărturisit directorul Teatrului Sică Alexandrescu, Viorica Geantă Chelbea. Piesa de teatru "Scripcarul pe acoperiş" de Joseph Stein, care este o reprezentaţie a Teatrului Evreiesc de Stat din Bucureşti, va închide, în seara zilei de 23 noiembrie, ediţia a 30-a a Festivalului Internaţional de Dramaturgie Contemporană ce se va desfăşura la Braşov, începând din 17 noiembrie. Iniţial, organizatorii au prezentat în program piesa cu numele "Violonistul pe acoperiş", în loc de denumirea consacrată "Scripacrul pe acoperiş". Bugetul de anul acesta al Festivalului, asigurat de municipalitate, se ridică la 400.000 de lei. Biletele pentru cele şapte spectacole vor fi puse în vânzare începând de vineri. George Scripcaru, primarul municipiului Braşov, achitat de Tribunal în dosarul RAT. Sentinţa nu este definitivă loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay