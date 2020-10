Primarul Timişoarei, testat negativ cu COVID. Dominic Fritz va rămâne în autoizolare

Dominic Fritz, primarul ales al Timişoarei, a anunţat rezultatului testului COVID, acesta fiind negativ. Cu toate acestea, edilul rămâne în autoizolare până la cel de-al doilea test pe care îl va efectua la sfârşitul săptămânii.

"Am primit rezultatul testului de azi dimineaţă, e negativ. Voi rămâne în autoizolare voluntară până la un al doilea test pe care îl voi face la sfârşitul săptămânii. Subliniez că datorită faptului că amândoi am purtat mască, ancheta epidemiologică a stabilit că nu am fost "contact direct". Recomandarea mea pentru voi toţi este să purtaţi mască şi să păstraţi distanţa oriunde puteţi, chiar şi când sunteţi cu prieteni sau colegi. Şansele ca în următoarele luni să intraţi în contact cu o persoană infectată sunt mari şi singura cale să evitaţi carantina obligatorie este să respectaţi acele reguli", a scris Dominic Fritz pe Facebook.

ŞTIREA INIŢIALĂ

Primarul Timişoarei a anunţat pe Facebook că s-a întâlnit cu o persoană confirmată cu COVID care a aflat abia marţi seara. Acesta a respectat regulile de distanţare socială, însă marţi a avut programate o serie de întâlniri cu prefectul de Timiș, cu medicii de la Spitalul „Victor Babeș”, cu directorul DSP și cu directorul ADR Vest, Sorin Maxim.

Citeşte şi: Dominic Fritz, primarul ales al Timişoarei: "Am dat şpagă o singură dată, când am venit prima dată în România"

"Luni m-am întâlnit cu o persoană care a aflat aseară că are Covid-19. Am purtat mască, am păstrat distanța, sunt bine. Dar, ca o măsură de precauție și pentru a elimina orice risc, am decis să mă auto-izolez. Am făcut un test azi dimineață și voi rămâne acasă, în așteptarea rezultatului. Voi repeta testul pentru mai multă siguranță, la sfârșitul acestei săptămâni. În timpul ăsta voi continua să lucrez cu echipa mea la pregătirea preluării mandatului și voi ține întâlniri oficiale online. Vă țin la curent!", a informat Fritz.