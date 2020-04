Primele declaraţii ale victimei jafului armat din Timişoara. Fata a povestit cum s-a petrecut atacul

Tânăra de 21 de ani ieșise la cumpăraturi cu prietenul ei. Cand a iesit dintr-un magazin aflat pe Calea Șagului din Timișoara, fata a fost lovită in cap cu pumnul de un bărbat de 24 de ani. Fata a căzut la pămant, iar agresorul i-a smuls din mână 50 de lei.

"M-a ameninţat. Mi a spus ca daca nu ma intorc si daca nu plec el trage. M-am bagat sa nu se bata. La un moment dat el a luat pistolul, oamenii de sus au vazut, au sunat la jandarmi si au venit si l-au luat", a povestit fata.

O femeie, martor la incident, a povestit: "Am fost acolo! I-a dat un pumn in cap și a inceput sa fugă si fata a fugit după el, i-a căzut rucsacul. Fata i-a zis dă-mi banii"

Prietenul fetei a fugit după atacator, însă acesta a scos pistolul.

"A zis stai ca trag in tine! Si eu atunci am incercat sa il calmez si la care el direct a tras. Dar nu mai avea nimic in pistol", a povestit tânărul.

Arma hoțului era însă descărcată, așa că iubitul victimei a reușit să-l imobilizeze pe tâlhar cu ajutor unor trecători până când au venit jandamrii, care l-au dus la secție. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore.