Primele victime ale Operaţiunii "Izvorul Păcii". Doi civili au murit în bombardamentele aviaţiei turce, în nordul Siriei VIDEO

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Cel puţin doi civili au fost ucişi miercuri seara, în raiduri aeriene lansate de Turcia în mai multe sectoare din nordul Siriei, au anunţat Forţele Democratice Siriene (FDS), o coaliţie arabo-kurdă. Bombardamente intense au avut loc la Tal Abyad, Ras al-Ain şi Qamishli. "Doi civili au fost ucişi, iar alţi doi au fost răniţi în bombardamente turce asupra satului Misharrafa", au anunţat oficialii FDS. Turcia a lansat miercuri după-amiaza o ofensivă în nordul Siriei împotriva YPG, considerate "teroriste" de Ankara din cauza legăturii acestora cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), care poartă o gherilă pe teritoriul turc. Cel puţin "25 de avioane turce au survolat oraşele şi localităţile de la frontieră", au anunţat pe Twitter FDS. "Cerem Statelor Unite şi coaliţiei (antijihadiste) să instaureze o zonă de excludere aeriană, pentru a pune capăt atacurilor", au reclamat anterior FDS. "Civililor de la frontieră le este frică şi a început un val de deplasări", potrivit FDS. #Qamishli city in NE #Syriya during the Turkish air striks. pic.twitter.com/cCfQefFE7v — Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) October 9, 2019 loading...

