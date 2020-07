Primul judeţ din România electrificat în întregime. Toate satele sunt racordat la reţeaua de energie

Directorul sucursalei, Józsa Csaba, a declarat că întreaga reţea de distribuţie a fost modernizată la standarde europene, investindu-se peste 200 de milioane de lei, atât din fonduri europene, cât şi din fonduri proprii.

"În opt ani de zile am reuşit să modernizăm în totalitate reţelele de distribuţie din judeţul Covasna. Avem 147 de localităţi şi toate cele 147 de localităţi au fost modernizate, asta însemnând schimbarea reţelelor vechi, injecţie de putere acolo unde a fost cazul, deci montarea de posturi de transformatoare noi (...), lungimea acestora a scăzut sub 500 de metri, toate branşamentele, aproape 100.000, au fost modernizate. Suntem primul judeţ din România unde s-a făcut în întregime modernizarea reţelelor de distribuţie şi suntem, iarăşi, fruntaşi în toată ţara pentru că avem cele mai mici pierderi în reţele (...) Nu există niciun alt judeţ din ţară unde să se fi făcut în totalitate aceste lucrări. Distribuim energia la standarde occidentale, timpul de întrerupere este foarte mic şi datorită acestor lucrări avem foarte puţine incidente pe linii de medie tensiune şi deranjamente pe joasă tensiune. Trec câteodată zile şi săptămâni în care nu înregistrăm nicio abatere de la schema normală", a declarat Józsa Csaba, în cadrul unei conferinţe de presă.

Acesta a mai spus că în localităţile urbane, reţeaua de alimentare aeriană a fost introdusă în subteran, iar noile echipamente permit ca majoritatea defecţiunilor să fie remediate operativ de la distanţă.

"Am refăcut aproape 100.000 de branşamente (...) Toată reţeaua de joasă tensiune a fost schimbată în oraşe şi pusă în subteran, iar în afara oraşelor, în mediul rural am folosit reţele de torsadat, adică un fascicul de conductor în loc de cinci conductoare neizolate. Deci, o "măţaraie" am înlocuit-o cu un singur fascicul de conductor (...) Aproape 5.000 de km de conductoare am schimbat şi am fost pionierii introducerii echipamentelor moderne în instalaţiile noastre (...) Când se iscă un incident, operaţiunile de izolare a defecţiunilor le putem face prin tastatură, deci putem să deschidem şi să separăm liniile. Astfel, şi timpul de realimentare şi timpul de intervenţie au scăzut foarte, foarte mult. De asemenea, am automatizat posturile de transformare, iar electricienii noştri se duc pe teren numai după depistarea defecţiunii (...) În ultimii zece ani am investit mai mult de 200 de milioane de lei, dar dacă luăm în calcul şi lucrările de mentenanţă pe care le-am făcut, aceste cifre ajung la 300 de milioane", a mai spus directorul sucursalei.

Lucrările făcute au o durabilitate de 40 de ani

Józsa Csaba a menţionat că reţeaua de electricitate din judeţul Covasna a fost realizată între anii 1952 şi 1972, deci avea termenul de viaţă depăşit de două ori.

"Am început, să zic aşa, de la zero şi noi acum zicem că 40 de ani nu ar mai trebui să se facă nimic în instalaţie, fiindcă am fost atenţi la execuţia acestor lucrări şi la calitatea materialelor", a adăugat acesta.

Józsa Csaba a subliniat că un rol important în finalizarea acestui amplu proiect l-au avut şi autorităţile locale şi judeţene.

"Asta înseamnă, de pildă, că la certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construcţie, într-adevăr, avem un termen de 30 de zile de eliberare, dar nu trebuie să aşteptăm să treacă 30 de zile. Asta înseamnă că trebuie să fim în legalitate, dar trebuie să fim şi eficienţi", a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Tamas Sandor.