PRO TV LIVE VIDEO AUSTRIA - ROMANIA STREAMING ONLINE. Meci de foc în Liga Naţiunilor

PRO TV LIVE VIDEO AUSTRIA - ROMANIA STREAMING ONLINE. Naţionala României întâlneşte Austria, luni, la Klagenfurt, de la ora 21.45, în al doilea meci din Liga Naţiunilor.

Partida se va disputa pe Wörthersee Stadion din Klagenfurt, locul unde România a disputat două meciuri amicale, în 2009 şi 2010, contra Austriei (1-2) şi Italiei (1-1).

UEFA a delegat o brigadă din Suedia pentru meciul de cu Austria. Centralul partidei este Glenn Nyberg, un arbitru tânăr de 31 de ani. Acesta a început să fie delegat în prima ligă suedeză în 2013 şi a devenit arbitru FIFA din 2016. Acesta are în palmares doar 7 partide internaţionale la nivel de echipe naţionale de seniori!

Singura experienţă cu o echipă românească vine de la nivel de club, Nyberg arbitrând partida Dinamo Minsk – CFR Cluj 1-0 din 2014, Europa League.

Arbitri asistenţi vor fi conaţionalii săi Mahbod Beigi şi Andreas Soderqvist, iar al patrulea oficial, tot din Suedia, a fost delegat Mohammed Al-Hakim.

Lotul convocat este următorul:

Portari: Ciprian Tătăruşanu (Lyon, 67/0), Florin Niţă (Sparta Praga, 2/0), David Lazar (Astra, 0/0)

Fundaşi: Ionuţ Nedelcearu (FC Ufa, 9/0), Vlad Chiricheş (Sassuolo, 57/0), Alin Toşca (Gaziantep FK, 18/0), Dragoş Grigore (Ludogorets, 37/0), Andrei Burcă (CFR Cluj, 0/0), Sergiu Hanca (KS Cracovia, 4/0), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova, 13/0), Florin Ştefan (Sepsi OSK, 1/0)

Mijlocaşi: Alexandru Creţu (NK Maribor, 0/0), Dan Nistor (Universitatea Craiova, 3/0), Alexandru Maxim (Gaziantep FK, 37/3), Nicolae Stanciu (Slavia Praga, 37/10), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova, 6/0), Ianis Hagi (Rangers, 10/0), Ciprian Deac (CFR Cluj, 23/4)

Atacanţi: Gabriel Iancu (FC Viitorul, 0/0), Florinel Coman (FCSB, 3/0), Denis Alibec (Astra, 10/1), George Puşcaş (Reading, 14/6), Sergiu Buş (FCSB, 0/0)

În primul meci disputat, vineri, cu Irlanda de Nord, scorul a fost egal, 1-1.

Partida va fi transmisă în direct la PRO TV şi Radio România Actualităţi.

PRO TV LIVE VIDEO AUSTRIA - ROMANIA STREAMING ONLINE. Tătăruşanu, iritat la conferinţa de presă dinaintea meciului cu Austria: Nu mă interesează ce părere au oamenii şi suporterii din România, nu stau să răspund fiecăruia

Portarul naţionalei României, Ciprian Tătăruşanu, s-a arătat iritat de criticile primite de jucătorii primei reprezentative şi a spus că nu îl interesează părerile oamenilor de fotbal şi cele ale suporterilor.

"Nu mă interesează ce părere au oamenii şi suporterii din România, nu stau să răspund fiecăruia, am pierde foarte mult timp. Bineînţeles că eu ca portar mă simt responsabil pentru orice gol pe care-l iau. Sunt o persoană care este foarte critică cu mine şi îmi doresc să ajut echipa. La meciul cu Irlanda nu am avut ocazia, pentru că meciul a decurs de aşa natură. Sper ca mâine să o fac mult mai bine", a spus el, după ce fostul preşedinte al LPF Dumitru Dragomir l-a considerat vinovat de golul egalizator primit în meciul cu Irlanda de Nord, scor 1-1.

Întrebat dacă este un război între jucătorii echipei naţionale şi cei din lumea fotbalului, oferindu-i ca exemple criticile formulate de Dumitru Dragomir şi de fost internaţional Ciprian Marica, Tătăruşanu i-a răspuns destul de nervos jurnalistului: "Nu pot să pui nişte întrebări normale despre jocul care a fost sau despre cel care va veni, trebuie să mă întrebi doar ce a zis Dumitru Dragomir sau Marica? Alte întrebări nu ai? Mi s-ar părea mult mai normal să-mi pui nişte întrebări normale, nu să încerci să deschizi un conflict. Chiar nu ai întrebări despre meci?"

Tătăruşanu a spus că echipa României va juca ofensiv, cu posesie, cu Austria, la fel cum a făcut-o şi cu Irlanda de Nord.

"A fost dezamăgire după meci, un meci pe care l-am controlat de la început până la sfârşit, din păcate nu am reuşit să-l câştigăm. În acea seară cu toţii am fost dezamăgiţi, supăraţi, dar acum vine un alt meci, deja am uitat acel meci şi ne gândim la meciul de mâine şi ne gândim să luăm cele trei puncte. Este important să avem cât mai multe meciuri cu noul antrenor, să ne adaptăm la ce ne cere el şi este foarte bine că avem aceste două meciuri înainte de barajul cu Islanda. Vom practica probabil acelaşi joc ca în meciul cu Irlanda de Nord, vom încerca să avem posesia pentru că asta este ideea antrenorului. Deja am lucrat foarte mult pe această temă şi în niciun caz nu vom încerca să ne apărăm. Acestea nu sunt meciuri amicale pentru că jucăm barajul cu Islanda datorită acestei competiţii. Nu le tratăm ca meciuri amicale, sunt meciuri oficiale şi vrem să terminăm grupa pe primul loc, deşi nu va fi uşor", a precizat jucătorul de la Olympique Lyon.

PRO TV LIVE VIDEO AUSTRIA - ROMANIA STREAMING ONLINE. Mirel Rădoi, înaintea meciului cu Austria: Să nu fim timoraţi, să încercăm să controlăm jocul

Selecţionerul Mirel Rădoi a vorbit mai mult de echipa Austriei decât de cea a României, înaintea partidei din etapa a doua a Ligii Naţiunilor. Despre jucătorii săi, Rădoi a afirmat că speră să nu fie timoraţi şi să încerce să controleze jocul de luni.

"Jucătorii au resimţit că a fost o nedreptate, sper că au tras o lecţie după meciul cu Irlanda de Nord şi sper ca mâine seară să recuperăm punctele aici. Vreau să felicit echipa Austriei, nu doar pentru ultima partidă, pentru rezultat, ci pentru intensitatea cu care a putut să ţină în şah Norvegia 82 de minute. În minutul 82, Norvegia a avut o fază fixă în care putea să egaleze. Am văzut foarte multe partide zilele acestea şi vă spun sincer că nicio echipă nu a putut să ţină ritmul pe care l-a ţinut Austria contra Norvegiei. Şi aici mă refer la Suedia - Franţa, Germania - Spania, Bulgaria - Irlanda, Turcia - Ungaria. Sunt toate partide pe care le-am văzut şi niciuna dintre aceste echipe nu a putut să ţină ritmul Austriei. Din punctul acesta de vedere vom întâmpina dificultăţi mâine seară dacă nu ştim la ce să ne aşteptăm. Vom avea câteva schimbări, pentru a evita această problemă, să nu putem să rezistăm, mai ales pe început de joc. La fel cu bine ştiam că Irlanda de Nord în ultimele 15 minute marchează foarte multe goluri, la fel Austria pe începuturile de repriză, în special, şi chiar spre finalul jocurilor marchează goluri şi atunci putem să fim în dificultate dacă nu aducem jucători cu prospeţime. Dacă facem o comparaţie între cele două echipe (n.r. - Austria şi Irlanda de Nord), sunt jucători diferiţi, la partida cu Norvegia, în primul 11 al naţionalei Austriei au fost nouă jucătri care joacă în Germania şi doi în Austria. Ca nivel al intensităţii putem avea o problemă, sunt jucători cu mult mai mare persoanlitate şi din campionate unde joacă cu intensitate şi cu mingea la nivelul gazonului şi eu cred că din punctul ăsta de vedere trebuie să fim mult mai agresivi şi să avem reacţie imediat după pierderea balonului. Mi-e greu să cred că mâine seară vom întâlni o echipă a Austriei care va refuza jocul. Sper ca şi noi să răspundem la fel, să nu fim timoraţi, să încercăm să controlăm jocul atât cât putem şi cât ne va lăsa şi adversarul. Austria e cea mai bună echipă şi e favorita grupei, au antrenor foarte experimentat, are aproape 600 de meciuri ca tehnician, are o rată de succes, de meciuri câştigate de aproape 46 la sută, un antrenor cu personalitate, care are la baza succesului entuziasmul. Asta încercăm să le transmitem şi noi jucătorilor. (n.r. - atuurile Austrie) Calitatea individuală a jucătorilor, campionatele de unde provin şi am rămas impresionat de faptul că, având foarte mare calitate individuală, au reuşit să şi-o exprime la nivel de echipă, colectiv şi asta o face să fie o echipă naţională foarte puternică", a declarat Rădoi, într-o conferinţă de presă.

El nu consideră meciul cu Austria ca o repetiţie pentru cel cu Islanda, din barajul de calificare la turneul final al Campionatului European: "În momentul de faţă ne gândim să acumulăm cât mai multe puncte în această competiţie, nu înseamnă neapărat că ceea ce vom găsi mâine seară în primul 11 va fi echipa care va juca cu Islanda. Sunt foarte importante punctele în această competiţie, mai departe trebuie să avem o evaluare completă a jucătorilor pentru ceea ce înseamnă barajul cu Islanda şi următoarele două partide din Liga Naţiunilor. Trebuie să fim total concentraţi la partida de mâine seară cu Austria, tocmai pentru a putea să analizăm foarte corect faţă de jucători perioada următoare."

Slecţionerul i-a luat apărarea lui Ianis Hagi, după evoluţia slabă a mijlocaşului echipei Glasgow Rangers cu Irlanda de Nord.

"Dacă ne uităm pe cifre, probabil cea mai mare problemă este la nivel de dueluri, unde niciodată nu a excelat. El are alte calităţi, dezechilibrează apărarea adversă, are ambele picioare cu care poate finaliza, are pasul filtrant. Într-adevăr, nu a fost cea mai fericită seară pentru el, dar nu putem acum să încecăm să găsim (n.r. - vinovaţi) doar anumiţi jucători. Cred că primii vinovaţi îi aveţi în faţa dumneavoastră şi noi trebuie să fim cei judecaţi pentru rezultat. E conştient că nu a făcut o partidă reuşită, dar sunt sigur că vor veni momente când echipa naţionala va câştiga puncte şi prin prisma evoluţiei lui", a afirmat selecţionerul.

România va întâlni, luni, la Klagenfurt, de la ora 21.45, echipa Austriei, în etapa a doua a Grupei I a Diviziei B a Ligii Naţiunilor.