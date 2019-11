PRO TV LIVE VIDEO ROMANIA - SUEDIA ONLINE STREAMING EURO 2020. Meciul calificării, hai România!

PRO TV LIVE VIDEO ROMANIA - SUEDIA ONLINE STREAMING EURO 2020. Tricolorii au doar varianta victoriei, dar nu la orice scor, după ce în tur scandinavii au câştigat cu 2-1. România poate să învingă cu 1-0 sau la mai mult de un gol şi apoi să obţină şi un punct în Spania, luni, pentru a nu mai depinde de alţi factori.

România va întâlni Suedia vineri, pe Arena Naţională, de la ora 21:45, iar Spania în18 noiembrie, pe arena Wanda Metropolitano (Madrid), ora 21:45.

Ambele partide vor fi transmise în direct de PRO TV şi Radio România Actualităţi.

La EURO 2020 se califică direct primele două clasate în fiecare grupă preliminară.

Selecţionerul echipei României, Cosmin Contra, aşteaptă ultimele două meciuri ale preliminariilor cu bagajele făcute, pentru că ar putea pleca de la națională. Este conştient de valoarea echipei Suediei, sfertfinalistă la Cupa Mondială de anul trecut.

„Vor fi faze de joc în care vom ataca şi altele în care datorită forţei ofensive a Suediei să jucăm şi în apărare, trebuie să jucăm foarte bine şi în apărare. Vom încerca să dăm gol şi goluri, acesta este singurul mesaj pe care îl voi transmite jucătorilor'', a declarat Cosmin Contra.

Selecţionerul suedez, Janne Andersson, a subliniat că nu există favorită în meciul de vineri, iar soarta echipei sale depinde doar de jocul făcut de jucătorii săi: „Nu cred că mai putem vorbi de favoriţi în fotbalul de astăzi, totul depinde de noi, ne concentrăm pentru această partidă, depindem de jocul nostru, ne-am pregătit foarte bine pentru meci şi vom vedea la finalul partidei care este echipa mai bună şi nu echipă care a fost favorită. Cu siguranţă mi-aş dori să jucăm pe acest stadion la EURO 2020, este un stadion frumos”.

Foto: Arhiva Ziare.com

Brigada Rutiera Bucuresti anunta ca vineri traficul rutier va fi restrictionat in zona Arenei Nationale, avand in vedere desfasurarea mediului de fotbal Romania-Suedia.

Astfel, se va restrictiona traficul rutier, incepand cu ora 17.00, progresiv, in functie de afluenta publicului si daca situatia o va impune, astfel:

- pe Str. Maior Coravu, intre Sos. Mihai Bravu si intrarea in stadionul National Arena, precum si strazile care intersecteaza si acced in acest tronson;

- pe Bd. Pierre de Coubertin, intre Str. Vatra Luminoasa si rondul de la intrarea in Stadionul National Arena sau intre Sos. Pantelimon si rondul de la intrarea in stadion, precum si strazile care intersecteaza si acced in acest tronson;

- banda I de circulatie de pe Str. Vatra Luminoasa, intre Str. Tony Bulandra si Bd. Pierre de Coubertin;

- pe Str. Sg. Vasile Serbanica, intre Bd. Basarabia si intrarea in stadion (parcarea C);

- pe Str. Tony Bulandra, intre Str. Vatra Luminoasa si rond Str. Maior Coravu;

- pe Bd. Basarabia intre Piata Muncii si Bd. Chisinau, pentru afluirea/ defluirea pietonala, daca situatia o va impune;

Politistii recomanda soferilor:

- sa foloseasca mijloacele de transport in comun pentru a evita blocajele de trafic;

- sa nu opreasca ori sa stationeze decat in locurile special amenajate sau cat mai departe de arena sportiva;

- sa isi pastreze calmul si sa nu claxoneze abuziv in cazul in care se afla in zone aglomerate;

- sa respecte semnalele politistilor rutieri care dirijeaza traficul pentru asigurarea fluentei si recomandarile politistilor care se afla in punctele de deviere;

- sa reduca viteza atunci cand trec pe langa grupurile de suporteri si sa evite pe timpul deplasarii, manifestarile de natura a pune in pericol siguranta lor, dar si a celorlalti participanti la trafic.

Pietonii au obligatia sa circule numai pe trotuare, traversarea strazii sa o faca pe la locurile semnalizate si marcate corespunzator ori la culoarea verde a semaforului electric si numai dupa ce sunt siguri ca intentia lor de traversare a fost observata de catre soferi.

Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti a precizat, vineri dimineata, ca incepand cu ora 18.30, se va permite accesul in complexul sportiv doar pentru posesorii de bilete, invitatii si parking-uri auto, in zona "Arena Fanilor".

Accesul spectatorilor in stadion se va face incepand cu ora 19.30 doar pe baza de

bilete si invitatii.

Pentru desfasurarea in conditii de siguranta a evenimentului, jandarmii fac urmatoarele #recomandari:

- pentru a evita aglomeratia in jurul punctelor de intrare in stadion, Jandarmeria recomanda suporterilor sa vina din timp, incepand cu ora deschiderii portilor de acces;

- nu cumparati bilete de la persoane neautorizate, pentru a nu incuraja aceasta activitate de specula;

- manifestati rabdare, respectati recomandarile jandarmilor si evitati implicarea in conflicte de orice natura;

- in cazul in care sunteti martorii savarsirii unor fapte de natura antisociala, solicitati sprijinul echipajelor de jandarmi.

Jandarmii precizeaza ca spectatorii nu au voie sa introduca in stadion bauturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune in pericol securitatea participantilor la aceasta competitie sportiva.