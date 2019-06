Problema matematica virala. Stii cat e rezultatul?

Iata unul dintre exercitiile asupra carora multe persoane au intrat in disputa.



Cat este X daca:



11x + 11x + 11x + 11x = 44?



Raspuns:



a) 1



b) 2



c) 3



c) 4

Daca ai ales B, C sau D atunci raspunsul este incorect. Iata de ce:



Sa luam raspunsul B, X=2



Asadar probleme devine:



112 + 112 + 112 + 112 = 44



Insa 112 =121 ceea ce inseamna ca exercitiul devine:



121 + 121 + 121 + 121 = 484



Prin urmare este gresit.



Daca inlocuim X = 3



