Procurorii cer arestarea lui Ioan Albu. Soţia bărbatului ucis de fostul prefect de Constanţa face mărturii cutremurătoare

Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia solicita in continuare arestarea preventiva al lui Ioan Albu. Ei au contestat decizia judecatorilor care au decis ca Ioan Albu să fie plasat în arest la domiciului pe perioada cercetărilor. Familia bărbatului ucis în accident de către fostul prefect de Constanța este distrusă. Soția victimei face mărturii cutremurătoare: "Când am auzit, timpul s-a oprit în loc. În timp ce noi plângem, autorul tragediei stă liniștit acasă, deși era beat in momentul accidentului".