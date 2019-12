Procurorii militari au clasat dosarul prăbuşirii elicopterului SMURD în lacul Siutghiol

S-a dispus clasarea cauzei sub aspectul infracţiunii de ucidere din culpă, cu privire la acţiunile/inacţiunile pilotului şi copilotului elicopterului, care au avut ca urmare decesul medicului Laura Vizireanu şi al asistentei medicale Gabriela Camelia Harton, "întrucât a intervenit decesul făptuitorilor", se arată în ordonanţa întocmite de Secţia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

De asemenea, s-a dispus clasarea cauzei sub aspectul infracţiunii de ucidere din culpă, cu privire la activităţile desfăşurate de operatorii din cadrul Biroului Răspuns Apel Unic de Urgenţă 112 Constanţa vizând preluarea apelurilor de urgenţă şi alertarea structurilor specializate de intervenţie.



Aceeaşi măsură a fost luată cu privire la măsurile dispuse pentru căutarea-salvarea victimelor şi activităţile de intervenţie desfăşurate de lucrătorii din ISU "Dobrogea", Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul General de Aviaţie, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Constanţa, Ministerul Apărării Naţionale - Centrul 39 de Scafandri şi UM 01921 Baza 86 - Aeriană Borcea, Autoritatea Navală Română, Direcţia Hidrografică Maritimă şi Instituţia Prefectului Constanţa, "întrucât aceste acţiuni nu s-au interpus în lanţul cauzal care a determinat decesul victimelor, nefiind întrunite elementele de tipicitate ale acestei infracţiuni".



Totodată, s-a dispus clasarea cauzei sub aspectul infracţiunilor de neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, "întrucât faptele nu există, nefiind constatate încălcări ale dispoziţiilor legale sub acest aspect", scrie Agerpres.



Parchetul menţionează că împotriva soluţiilor de clasare nu au fost formulate plângeri în procedura prealabilă.



Un elicopter SMURD cu patru persoane la bord - doi piloţi de la Inspectoratul General de Aviaţie şi două cadre medicale ale SMURD Constanţa - s-a prăbuşit pe 15 decembrie 2014 în lacul Siutghiol. Toţi membrii echipajului au murit în urma accidentului.



În momentul producerii accidentului, elicopterul se întorcea dintr-o misiune aeromedicală, după ce transportase un pacient la Spitalul Judeţean Constanţa.



Conform MAI, temperatura apei lacului Siutghiol, în momentul prăbuşirii elicopterului, era de 2 grade Celsius, iar supravieţuirea conştientă a victimelor accidentului ar fi putut fi de cel mult 12 minute, iar supravieţuirea generală de cel mult 20 de minute.



Aeronava nu îndeplinea condiţiile tehnice pentru a opera pe mare, nefiind dotată cu pilot automat şi baliză pentru semnalizare în caz de accident aviatic pe mare, ceea ce făcea inutilă utilizarea flotoarelor.



Potrivit informaţiilor furnizate de MAI, pilotul elicopterului, comandor Petre Corneliu Cătuneanu (47 de ani), era angajat al Ministerului Afacerilor Interne de 10 ani. Avea la activ 2.900 de ore de zbor, dintre care aproximativ 2.000 pe elicopter de tip EC 135.



Copilotul, căpitan comandor Ginel Claudiu Crăcănel (42 ani), avea la activ 1.600 de ore de zbor, dintre care 500 pe acest tip de elicopter. Era angajat al Ministerului Afacerilor Interne de 7 ani.



Medicul Laura Vizireanu de la SMURD Constanţa avea 39 de ani, iar asistenta medicală Gabriela Camelia Harton avea 38 de ani.

La patru ani de la prăbuşirea elicopterului, Tribunalul Constanţa a decis condamnarea lui Nicuşor Constantinescu la patru de ani de închisoare cu executare pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu în formă continuată. De asemenea, instanţa a admis acţiunea civilă formulată de Judeţul Constanţa şi de Consiliul Judeţean Constanţa, obligându-l pe Nicuşor Constantinescu la plata sumei de un milion de lei, reprezentând despăgubiri civile.

În luna iunie 2015, Nicuşor Constantinescu a fost trimis în judecată de procurorii DNA Constanţa. Conform rechizitoriului, în anul 2011, în cadrul unui proiect finanţat de Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România, Consiliul Judeţean Constanţa, prin Nicuşor Constantinescu, a achiziţionat un elicopter în scopul eficientizării activităţii de salvare în cazul situaţiilor de urgenţă din zona de graniţă (judeţul Constanţa, România şi Districtul Dobrich, Bulgaria).

“La data de 29 martie 2013, inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel a atribuit unei societăţi comerciale, în mod nelegal, un contract de achiziţie publică având ca obiect Servicii de operare elicopter multifuncţional, medicalizat, Servicii de transport ocazional şi Servicii de reparare şi întreţinere a elicopterelor, prin încălcarea celor stabilite în caietul de sarcini, în care se prevedea că aparatul de zbor trebuia folosit în cazul acţiunilor de intervenţie în caz de urgenţă, în pofida faptului că SMURD formulase anterior o ofertă privind operarea gratuită, conform scopurilor programului (salvare de vieţi şi intervenţii de urgenţă), a elicopterului respectiv”, au precizat procurorii DNA, conform News.ro.



Sursa citată a precizat că la data de 1 iulie 2013, Nicuşor Constantinescu a pus la dispoziţia persoanei juridice elicopterul achiziţionat din fonduri publice, deşi firma respectivă nu a fost niciodată parte semnatară a acordului de parteneriat în baza căruia a fost obţinută finanţarea nerambursabilă şi a fost achiziţionat elicopterul. Astfel, Nicuşor Constantinescu a plătit în mod nelegal din fondurile Consiliului Judeţean Constanţa aproximativ un milion de lei, reprezentând cheltuieli cu serviciile de întreţinere şi operare a elicopterului.



În luna noiembrie 2014, Consiliul Judeţean a transferat acest elicopter Inspectoratului Aviaţiei Civile pentru a fi utilizat de către SMURD. În acel moment, elicopterul avea efectuate aproximativ 180 de ore de zbor.