Articol publicat in: Life

Profesor Gheorghe Mencinicopschi. Cum facem diabet consumând fructe. VEZI EXEMPLUL BANALULUI MĂR

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Gheorghe Mencinicopschi a explicat cum ne face rău singuri și cum ne putem îmbolnăvi de diabet convinși fiind că de fapt mâncăm sănătos. Foto: mancarebigboy.ro „Sunt două categorii de alimente: cele naturale, fructele și legumele spre exemplu, și cele culturale le numesc eu. Cele naturale sunt cele pe care trebuie le consumăm așa cum au fost lăsate ele de natură și în sezon, iar cele culturale sunt cele pe care le-am adaptat, modificat, prelucrat, procesat ca să acoperim nevoia uriașă de mâncare. Aceste alimente culturale nu sunt recunoscute, dacă vreți, de organismul uman, de ADN-ul uman, și îl bombardează cu tot felul de stimuli care la un moment dat, în timp, duc la declanșarea bolilor cronice", a arătat prof Gheorghe Mencinicopschi, potrivit dcmedical.ro. Citeşte şi REŢETE MURĂTURI. Sfaturile dr. Gheorghe Mencinicopschi pentru a avea cămara plină de murături sănătoase VIDEO Cum devin fructele adevărate bombe pentru sănătate Alimentele trebuie consumate cât mai aproape de starea lor naturală. „Vă dau exemplul cel mai banal. Un măr dacă îl mâncăm așa cum a fost cules el de pe cracă este bun, nu are atât de multe zaharuri, are fibre și nutrienți. Dar dacă l-am transformat în fresh, cum e la modă acum, devine un concentrat de fructoză și ne crește riscul de diabet cu 25%. Alegeți alimentele naturale, integrale, dacă se poate din locuri nepoluate, pentru că trebuie să devenim mai conștienți de ceea ce mâncăm și de riscurile ascunse", a punctat profesorul Gheorghe Mencinicopschi. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay