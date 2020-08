Profesorii de peste 65 de ani sau cu diverse boli ar putea susţine cursurile online

AN ŞCOLAR 2020-2021. Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat vineri, la Sfântu Gheorghe, că la data de 7 septembrie se va cunoaşte gradul de transmitere a noului coronavirus în fiecare localitate, iar în funcţie de această evaluare autorităţile locale vor putea stabili condiţiile în care va începe noul an şcolar. Ministrul a precizat că este posibil ca profesorii de peste 65 de ani sau cu diverse boli să susțină cursurile online.

„Noi avem reguli şi scenarii făcute. (...) La nivel local, fiecare inspectorat şcolar judeţean, fiecare direcţie de sănătate publică, sub coordonarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, adaptează aceste scenarii la fiecare unitate şcolară în parte. (...) Măsurile se vor lua în concordanţă cu situaţia de la nivel local. Doar DSP-urile şi inspectoratele şcolare judeţene ştiu aceste situaţii pentru fiecare şcoală în parte. Noi am făcut regulile, precauţiile, precum şi scenariile care se pot aplica, rămâne adaptarea. Iar evaluarea situaţiei epidemiologice, ultima dată o vom face pe 7 septembrie. Încep evaluările fiecărei şcoli încă de la 1 septembrie, la 7 septembrie vom vedea şi gradul de diseminare, a transmiterii locale în fiecare localitate în parte", a spus ministrul Sănătăţii, citat de Agerpres.

Acesta a mai precizat că, din motive de precauţie, personalul didactic de peste 65 de ani sau cu diverse boli ar putea să susţină cursurile on-line.

„Este un parteneriat şi un efort comun pentru a începe acest an şcolar, a fost o jumătate de an în care într-adevăr am putut vedea o lipsă a activităţii şcolare, precum şi o reticenţă sau o temere de a începe această şcoală. De la Medicina Muncii noi am primit inclusiv nişte recomandări pe care le-am aplicat, ca personalul didactic şi nedidactic peste 65 de ani sau cu morbidităţi să poate face lecţiile online. Ne adaptăm pentru fiecare situaţie în parte", a concluzionat ministrul Sănătăţii.