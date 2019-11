Profilerul lui Gheorghe Dincă rupe tăcerea: "E caz unic în România!" Ce a aflat psihologul criminalist

Pentru că raportul de analiză comportamentală în cazul crimelor de la Caracal nu a fost finalizat, iar ancheta penală e încă în derulare, profilerul Poliției Române nu a putut vorbi direct despre Gheorghe Dincă. Totuşi el a răspuns întrebărilor despre criminali care încep să omoare la 66 de ani, despre "crime la indigo" și despre cum ajung infractorii să-și mărturisească faptele.

Comisarul șef doctor Dorin Dumitran consideră că, dacă Gheorghe Dincă va fi confirmat drept un criminal în serie, acesta ar fi un "caz unic" în România, pentru că nu mai există cazuri în care o persoană să înceapă să ucidă în serie după vârsta de 60 de ani.

"Ar fi un caz unic. Sub rezerva că România nu are un model interpretativ și explicativ, științific și serios, referitor la criminalul în serie român. Eu țin foarte mult la asta și sunt enervant. Nu avem așa ceva! Folosim, dacă vreți, conceptul acesta de criminal în serie al școlii de criminologie...", a spus el.

Dumitran afirmă că în România un criminal în serie are o capacitate mai mică de a-și găsi victimele.

"Ca să vă dau un simplu exemplu: criminalul în serie din Canada, ca să-și găsească victimele, are la dispoziție peste 9.000.000 de km pătrați. Olanda are în jur de 40.000 de km pătrați. România – 238.000... Păi, astea sunt diferențe enorme în ceea ce privește capacitatea mea de a-mi găsi victimele. Eu sunt atacat de fantezii sexuale, vreau să violez și să fac și să dreg, dar trebuie să am și posibitatea fizică să mă deplasez și să le găsesc. Unde le găsesc pe acestea? Unde fac target? Păi, o faci în funcție de posibilitatea ta de deplasare în spațiu și teritoriu. La noi, post-factum, românii merg pe jos după faptă. Se duc pe jos, foarte puțini cu căruța. Și mai puțini, cu bicicleta. Unde se opresc prima dată? Majoritatea se opresc la bar, acasă la prieteni sau se duc acasă și se culcă. Sau, mă rog... Dar oricum, consumă alcool și înainte, și în timpul, și post delictum. Deci, facem cercetări pe populație românească, și-atunci, dacă avem o cercetare, putem spune: iată, X este un criminal în serie. Că sună bine, se vinde!", a explicat el, pentru libertatea.ro.

Crimele ce par a fi trase la indigo pot fi efectul unor "factori de constrângere identici" ce țin de spațiu și de mediu, mai spune profilerul.

"Mă îndoiesc însă că acest indigo ar putea fi aplicat în înțelegerea modului în care au fost tratate victimele, având în vedere reactivitatea victimală diferită. Deci, nu avem indigo, pentru că dacă avem reactivitate victimală diferită (felul în care reacționează victima – n.r.) , indigoul dispare", a mai spus și el.

Dorin Dumitran, psiholog criminalist în cadrul Serviciului de Analiză Comportamentală al Poliţiei Române, este omul desemnat să-l psihanalizeze pe Gheorghe Dincă, principalul suspect în "cazul Caracal".

Dumitran a stat în preajma monstrului din Caracal încă din prima zi a anchetei. L-a analizat atât în timpul cercetării la faţa locului în curtea suspectului, cât şi ulterior. Rolul psihologului criminalist sau "profiler" este să ofere suport psihologic şi să determine suspectul să mărturisească, găsindu-i punctele vulnerabile.