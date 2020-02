PROGNOZA METEO. Săptămâna începe cu soare şi se termină cu ploi, lapoviţă şi ninsori

PROGNOZA METEO. LA NOAPTE În vestul, centrul și nordul țării, cerul va fi noros și va ploua pe arii extinse, moderat cantitativ în Maramureș și nordul Transilvaniei. În zona montană, la altitudini mari, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, iar în nordul Carpaților Orientali și în Munții Apuseni, cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 20...25 l/mp. În restul teritoriului vor fi înnorări temporare și doar izolat, posibil, ploi slabe. Vântul va avea intensificări la munte, îndeosebi la altitudini mari, unde vor fi rafale de peste 90...100 km/h. Intensificări locale și temporare ale vântului vor fi și în regiunile nord-vestice și centrale, cu viteze în general de 45...55 km/h, iar în rest va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor menține mult mai ridicate decât cele normale și se vor încadra în general între 0 și 9 grade. BUCUREŞTI Valorile termice se vor menține cu mult mai ridicate decât în mod obișnuit, astfel că minima va fi de 5...7 grade. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va suflat slab până la moderat.

PROGNOZA METEO. LUNI Valorile termice vor fi în continuare mult mai ridicate decât mediile climatologice specifice începutului de februarie, cu deosebire în sud și sud-est. Cerul va avea înnorări, mai persistente în vestul, centrul și nordul țării, unde va ploua în cea mai mare parte a intervalului, local moderat cantitativ. În restul teritoriului, doar trecător și izolat vor fi ploi slabe. La munte, la altitudini mari, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare și cu precădere în nordul Carpaților Orientali și în Munții Apuseni, cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 20...25 l/mp și izolat 30....40 l/mp. Vântul va avea intensificări la munte, îndeosebi la altitudini mari, cu rafale de peste 90...100 km/h, dar local și temporar pe parcursul zilei și în restul țării, cu viteze în general de 45...55 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 7 și 16 grade, cu cele mai ridicate valori în sudul extrem, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și 8 grade.BUCUREŞTI Vremea va fi în continuare deosebit de caldă pentru această perioadă din an. Cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare, ziua, cu rafale în general de până la 45...50 km/h. Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 4...6 grade.

PROGNOZA METEO. MARTI Vremea va fi închisă, iar valorile termice vor marca o scădere față de intervalul anterior. Se vor semnala precipitații sub formă de ploaie în toate regiunile, dar treptat în cursul nopții în vest acestea vor fi mixte, iar în nord și centru vor predomina ninsorile. Se vor cumula cantități de apă local mai însemnate în jumătatea nordică a țării. La munte vor fi precipitații mixte, iar noaptea doar ninsori și se va depune strat nou de zăpadă. Vântul va avea intensificări la munte, iar pe creste va sufla tare în partea a doua a intervalului, spulberând sau viscolind ninsoarea, dar local și temporar, la cote mai reduse și în restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 4 și 13 grade, iar cele minime se vor încadra între -2 și 7 grade, cu cele mai ridicate valori în Dobrogea.BUCUREŞTI Vremea va fi închisă și temporar va ploua, posibil moderat cantitativ. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în a doua parte a intervalului. Temperatura aerului va marca o scădere față de intervalul anterior, astfel încât maxima se va situa în jurul valorii de 10 grade, iar minima va fi de 3...4 grade.

PROGNOZA METEO. MIERCURI Vremea se va menține închisă în regiunile sudice, estice și centrale, unde se vor semnala precipitații, în general, moderate cantitativ. Acestea vor fi sub formă de ninsoare la munte, mai ales ninsoare în Transilvania, nordul și centrul Moldovei și mixte în rest. În vestul și nord-vestul țării, înnorările vor fi temporare și doar pe spații mici, ziua, vor fi precipitații mixte. Vor fi condiții de polei. Vântul va sufla cu putere la munte, îndeosebi la altitudini mari, viscolind ninsoarea, spulberând zăpada și reducând semnificativ vizibilitatea, dar va avea intensificări și în restul teritoriului, cu precădere în est, sud-est și vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 8 grade, iar cele minime se vor încadra între -8 și 2 grade, mai scăzute în depresiuni, îndeosebi ale Carpaților Orientali. BUCUREŞTI Vremea va continua să răcească și va fi închisă. Temporar se vor semnala precipitații, ziua sub formă de ploaie, iar noaptea mixte. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 5...6 grade, iar cea minimă de -1...0 grade.

PROGNOZA METEO. JOI Cerul va prezenta înnorări în cea mai mare parte a țării și pe arii restrânse, temporar, vor fi precipitații. Va ninge la munte, în nord, nord-est și centru, în sud-est vor predomina ninsorile, iar în restul teritoriului se vor semnala precipitații mixte. Vântul va avea intensificări la munte, unde va viscoli ninsoarea și va spulbera zăpada, dar la cote mai reduse și în est și sud-est. Temperaturile maxime, apropiate de cele specifice perioadei vor fi cuprinse între -3 și 6 grade, iar cele minime se vor situa între -6 și 1 grad. BUCUREŞTI Vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Temperatura maximă va fi de 4...5 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -2 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări în a doua parte a intervalului, când va crește probabilitatea de apariție a precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat.

PROGNOZA METEO. DE VINERI PANA DUMINICA Valorile termice se vor menține apropiate de mediile multianuale în cea mai mare parte a țării. Probabilitatea de precipitații slabe cantitativ va fi mai ridicată în primele două zile ale intervalului.

