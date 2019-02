PROGNOZA METEO. Temperaturi de primăvară în Capitală. De când se întoarce iarna

BUCUREŞTI Vremea va fi caldă, cu o temperatură minimă de 0...2 grade. Cerul va fi variabil și mai ales în a doua parte a nopții va crește probabilitatea de apariție a nebulozității joase sau a ceții. Vântul va sufla în general slab.



DUMINICA Vremea va fi deosebit de caldă, cu precădere în regiunile intracarpatice și în cele sud-estice, precum și la deal și munte, unde abaterile valorilor termice față de mediile multianuale specifice perioadei vor depăși 10 grade. Cerul va fi temporar noros și local, îndeosebi în prima parte a zilei și noaptea, în zonele joase din sud și est se vor semnala ceață și nebulozitate joasă stratiformă, posibil asociate cu burniță. În cursul nopții înnorările se vor accentua în vestul țării, unde pe arii restrânse vor fi ploi și sub formă de aversă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare la munte, cu precădere pe creste, iar ziua și în vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 5 și 18 grade, cu cele mai scăzute valori în zonele cu ceață persistentă, si cele mai mari in Dealurile de vest iar cele minime vor fi cuprinse între -1 și 8 grade, mai coborâte în depresiunile Carpaților Orientali, până spre -6 grade.

BUCUREŞTI Vremea va fi deosebit de caldă. Cerul va fi variabil, iar dimineața și mai ales noaptea se va semnala ceață sau nebulozitate joasă. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 11...13 grade, iar cea minimă de 2...4 grade.



LUNI Valorile termice vor marca o scădere față de intervalul anterior, cu precădere în vestul și nord-vestul țării, dar se vor situa în continuare peste mediile caracteristice perioadei, chiar cu mult în sud și centru. Cerul va avea înnorări temporare, cu nebulozitate joasă și trecător burniță dimineața dar mai ales noaptea în regiunile extracarpatice, persistentă în Moldova și pe arii mai restrânse în Muntenia. În vest și nord-vest local va ploua, iar pe crestele montane precipitațiile vor deveni mixte. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 5 grade in vestul extrem și 16 grade in vestul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 și 6 grade. În zonele joase de relief se va forma ceață.BUCUREŞTI Valorile termice vor fi mai ridicate decât mediile multianuale specifice perioadei. Cerul va avea înnorări, iar mai ales dimineața și noaptea, va fi ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima se va situa în jurul valorii de 10 grade, iar minimă va fi de 4...6 grade.



MARTI Valorile termice vor continua să scadă ușor, însă se vor menține mai ridicate decât mediile multianuale, cu precădere în centrul și sud-estul țării. Cerul va fi mai mult noros în vestul, nord-vestul și sud-vestul teritoriului, unde local va ploua slab, iar pe crestele montane vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În zonele joase de relief, mai ales dimineața și noaptea, va fi ceață și trecător burniță. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în cursul zilei la munte, în masivele sud-vestice. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 grade in nordul Moldovei și 12 grade in Transilvania, iar cele minime vor fi cuprinse, în general, între -4 și 4 grade. BUCUREŞTI Cerul va avea înnorări, iar mai ales dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață și trecător de burniță. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar minimă va fi de 1...3 grade.



MIERCURI Vremea va deveni în general închisă și se vor semnala precipitații în sud și sud-est și pe arii mai restrânse în restul țării. Acestea vor fi mai ales sub formă de ploaie ziua și mixte pe parcursul nopții. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în est și în nord-vest. Temperaturile maxime se vor încadra între 1 și 10 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 și 3 grade.

BUCUREŞTI Vremea va fi închisă și temporar se vor semnala precipitații. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar cea minimă va fi de 2...3 grade.DE JOI PANA SAMBATA Temperatura aerului va continua să scadă ușor, dar se va menține în jurul normelor climatologic specifice acestei perioade. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi mai ridicată în prima parte a intervalului, în regiunile centrale, sudice și estice.