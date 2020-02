Prognoza meteo VARĂ 2020. Se anunţă temperaturi de peste 50 de grade Celsius

Efectele încălzirii globale se resimt puternic în România, în condiţiile în care, în luna februarie, în apropiere de Craiova oamenii au început să semene grâul. Fenomenul meteorologic nu mai poate fi evitat, conform oamenilor de ştiinţă de la ONU.

Potrivit meteorologilor, vara anului 2020 va fi una caniculară. Se vor înregistra temperaturi de peste 50 de grade celsius. În România, anul 2019 a fost ce mai călduros din istoria măsurătorilor meteorologice. De asemenea, ţara s-a confruntat în premieră cu tornade răsărite şi temperaturi de 22 de grade Celsius în luna ianuarie.

„În următorii 30 de ani am putea avea 50 de grade celsius în loc de 44,5. E vorba de cea mai mare temperatura înregistrată. Sunt indicii că anul 2020 va fi un an record. La nivelul României 2019 a fost cel mai călduros an începând din 1900, la nivel global a fost al doilea cel mai călduros, statistic vorbind, anii călduroşi vin din ce în ce mai mulţi", a spus Roxana Bojariu, potrivit stirilekanald.ro.