PROGNOZA METEO. Vremea se răceşte, umbrela devine obligatorie săptămâna viitoare

PROGNOZA METEO DUMINICA Vremea va fi predominant frumoasã şi se va încãlzi uşor, dar dimineaţa şi noaptea se va menţine rãcoroasã. Cerul va fi mai mult senin ziua, apoi se va înnora treptat în regiunile vestice şi nord-vestice, însã doar izolat vor fi ploi de scurtã duratã. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri în extremitatea de sud-est a ţãrii. Temperaturile maxime se vor încadra între 18..19 grade in estul Transilvaniei şi 26 de grade in sudul Olteniei, iar cele minime între -4 grade în estul Transilvaniei şi 15 grade în nordul litoralului. În cursul nopţii, izolat va fi ceaţã, iar în depresiuni se va produce brumã. BUCUREŞTI Vremea va fi frumoasă, se va încălzi ușor, dar dimineața și noaptea va rămâne răcoroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24...25 de grade, iar cea minimă de 9...10 grade, mai scăzută în zona preorășenească, spre 4 grade.

PROGNOZA METEO LUNI Valorile termice diurne vor fi în scãdere in regiunile nord-vestice, în creştere în cele sudice şi nu vor avea variaţii importante în restul teritoriului. Cerul va fi variabil, cu înnorãri temporare şi ploi, îndeosebi spre searã şi noaptea în regiunile intracarpatice, la munte şi pe arii relativ restrânse în restul teritoriului. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 18 grade in vest şi 28 de grade in sudul extrem, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 şi 16 grade, mai scãzute în estul Transilvaniei, pânã spre 5 grade. Izolat se va semnala ceaţã. BUCUREŞTI Valorile termice vor continua să crească ușor. Cerul va fi variabil, mai mult noros noaptea, când treptat va crește probabilitatea pentru ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 26...27 de grade, iar cea minimă de 12...14 grade.

PROGNOZA METEO MARTI Vremea va fi în general instabilã. Cerul va avea înnorãri şi va ploua şi cu caracter de aversã, în majoritatea regiunilor, dar pe arii mai restrânse în cele nordice. În sud-vestul teritoriului vor fi posibile şi descãrcãri electrice. Izolat cantitãţile de apã vor fi mai însemnate. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri în sudul ţãrii. Temperaturile maxime, în scãdere faţã de intervalul precedent în sud-vest, sud şi est, se vor încadra între 16 şi 24 de grade, iar cele minime între 8 şi 17 grade. BUCUREŞTI Cerul va avea înnorări și temporar va ploua, cu precădere în a doua parte a zilei și noaptea. Vântul va sufla moderat, cu ușoare intensificări după-amiaza și seara. Temperatura maximă, în scădere față de intervalul precedent, va fi de 22...23 de grade, iar cea minimă de 14...15 grade.

PROGNOZA METEO MIERCURI Valorile termice se vor situa în jurul celor normale la aceastã datã. Cerul va avea înnorãri şi local va ploua în majoritatea regiunilor. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 şi 22 de grade, iar cele minime între 8 şi 16 grade. BUCUREŞTI Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această dată. Cerul va avea înnorări și trecător va ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 21...22 de grade, iar cea minimă de 12...14 grade.

PROGNOZA METEO DE JOI PANA SAMBATA Valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale specifice perioadei. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicatã în prima jumãtate a intervalului.