PROGNOZA METEO. Vremea se schimbă în următoarele zile. Unde sunt aşteptate precipitaţii

PROGNOZA METEO LA NOAPTE. În regiunile extracarpatice nebulozitatea joasă se va extinde treptat, iar izolat și trecător va ploua slab sau va burnița, în timp ce în restul teritoriului înnorările vor fi temporare și ploile se vor semnala pe arii restrânse. La munte, la altitudini mari, vor fi precipitații mixte. Izolat vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane și în sud-estul teritoriului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -4 și 6 grade. Local în zonele joase de relief se va forma ceață.

VREMEA ÎN BUCUREŞTI Cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura minimă va fi de 2...5 grade. Vor fi condiții de ceață.

PROGNOZA METEO MARTI Valorile termice vor marca o scădere și în sudul, centrul și estul țării. Cerul va avea înnorări și va ploua local în sud-vest și nord-vest, iar în restul teritoriului doar izolat vor fi burnițe sau ploi slabe. La munte, la altitudini mari, vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în regiunile sud-estice, mai ales în prima parte a intervalului. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 grade in Bucovina si in estul Transilvanieie și 11 grade in Subcarpatii Getici, iar cele minime vor fi cuprinse între -7 și 5 grade. Pe arii restrânse în zonele joase de relief va fi ceață.

VREMEA ÎN BUCUREŞTI. Valorile termice vor fi în scădere față de intervalul anterior. Cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar cea minimă va fi de 0...2 grade. Vor fi condiții de ceață.

PROGNOZA METEO MIERCURI Valorile termice diurne vor fi comparabile cu cele din intervalul anterior, însă cele nocturne vor marca o scădere în cea mai mare parte a țării. Cerul va avea înnorări temporare în nord-vest și va fi mai mult noros în rest. În jumătatea sudică a teritoriului local se vor semnala precipitații sub formă de ploaie ziua și mixte pe parcursul nopții. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sud-est și pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 și 9 grade, cu cele mai mari valori in Dealurile Olteniei si ale Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse între -9 și 3 grade. Pe arii restrânse va fi ceață, posibil asociată cu burniță sau fulguieli.

VREMEA ÎN BUCUREŞTI va fi în general închisă și trecător vor fi condiții pentru precipitații slabe. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări în a doua parte a intervalului. Temperatura maximă va fi de 6...7 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade.

PROGNOZA METEO JOI Valorile termice se vor situa în jurul normelor climatologic specifice acestei perioade. Cerul va fi temporar noros în vestul, nordul și centrul țării și mai mult noros în rest, unde pe spații restrânse se vor semnala precipitații slabe mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în sud-est și pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor situa între -1 și 7 grade, iar cele minime între -9 și 2 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

VREMEA ÎN BUCUREŞTI Regimul termic va fi apropiat de cel normal pentru această dată. Cerul va avea înnorări și trecător vor fi condiții pentru precipitații slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade, iar cea minimă va fi de -4...-2 grade.

PROGNOZA METEO VINERI Valorile termice se vor menține în jurul mediilor multianuale. Cerul va avea înnorări temporare și pe spații mici se vor semnala precipitații slabe, ziua mai ales ploi în sud-est, iar noaptea mixte în nord-vest. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 0 și 7 grade, iar cele minime între -9 și 1 grad, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei.

VREMEA ÎN BUCUREŞTI Regimul termic va fi apropiat de cel normal pentru această dată. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade, iar cea minimă va fi de -3...-2 grade. DE SAMBATA PANA LUNI Temperatura aerului va avea valori în general apropiate de normele climatologice ale perioadei. Izolat și trecător vor fi condiții pentru precipitații slabe.

Citeşte şi Prognoza meteo pentru 4 - 17 februarie: Temperaturi oscilante, dar şi ninsori la munte şi ploi în rest