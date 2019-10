Articol publicat in: Extern

Protest inedit: oile şi caprele au ieşit în stradă. Animale au mărşăluit pe străzile oraşului VIDEO

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 3 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net În sunete de clopoței, aproximativ 700 de oi şi capre au străbătut centrul Madridului. Totul într-un protest devenit tradiţie, prin care păstorii cer ca vechile trasee folosite în transhumanţă să fie protejate. Neobişnuită “procesiune” a dus la blocarea traficului rutier timp de două ore.

Este al 13-lea an la rând în care ciobanii organizează acest protest prin care le cer autorităţilor să protejeze potecile folosite pentru transhumanta în Spania. Vorbim, în total, despre 125.000 de kilometri. Mii de oameni - localnici şi turişti deopotrivă - au urmărit turma uriaşă de oi şi capre - cam speriate de peisajul urban.



”Îmi place viața la țară și îmi plac turmele de animale. Acum trăiesc în Madrid, dar m-am născut într-un sătuc. Vin la acest festival în fiecare an, îl aduc și pe nepotul meu”, a declarat un localnic.



Ciobanii se plâng că rutele, unele cu o vechime de opt sute de ani, sunt distruse pentru că în acele zone se construiesc drumuri şi case, informează

Din 1994, în fiecare an, ciobanii mână oile prin centrul oraşului urmând un traseu ce străbătea odată ţinutul rural către zonele de păşunat pe timp de iarnă din sudul Spaniei. Oilor le-au fost puse curele speciale care au făcut zgomot pe străzile Madridului. Mai mult, anul acesta au fost aduse și aproximativ o sută de capre.



Peste 700 de oi și capre au străbătut străzile din Madrid într-un marș organizat de ciobani. loading...

