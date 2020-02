Protest la Spitalul Județean Constanța, după moartea femeii care a așteptat 16 ore la urgențe

Oamenii au format lanţul pe trotuarul de pe Bulevardul Tomis, lângă gardul unităţii medicale, câţiva dintre ei purtând în mâini pancarte cu lozinci precum "Avem dreptul la viaţă!".

Prezent la acţiunea de protest, fiul pacientei decedate la UPU a declarat că speră ca autorităţile să ia măsurile necesare şi astfel de cazuri să nu mai aibă loc.

"Sunt aici pentru a trage un semnal de alarmă în ceea ce priveşte sistemul medical sau erorile sistemului medical, lipsa medicilor, cel puţin din zona UPU. (...) Am suferit recent pierdea mamei mele. Îmi pare rău că trebuie să fiu dat ca exemplu pentru această situaţie. Sper ca cineva acolo mai de sus, şi nu doar Dumnezeu, să ia măsuri, începând de la conducerea spitalului, să nu se mai muşamalizeze cazurile de absenteism din zona de urgenţă şi să salveze vieţi", a afirmat bărbatul, potrivit Agerpres.

O femeie spune că pacienţii au nevoie şi de "o vorbă bună" din partea cadrelor medicale.

"Am avut experienţă cu un an în urmă, tot aşa am stat foarte, foarte multe ore la Urgenţă. Într-adevăr, pe urmă s-au ocupat, dar a durat foarte, foarte mult până am ajuns să fiu băgată în seamă. Am avut experienţe şi cu părinţii, aceleaşi situaţii care se perpetuează de ani la noi. Deci nu se schimbă nimic, indiferent că au primit salarii mai bune, ei tratează oamenii la fel, nu vezi feţe zâmbitoare, să se schimbe atitudinea lor, să îţi adreseze o vorbă bună. Ar trebui să ne schimbăm mentalitatea, să fim mai zâmbitori, mai primitori cu oamenii", a susţinut participanta la acţiunea de protest.

Protestul a avut loc după ce în mediul online a devenit virală o postare prin care cetăţenii erau îndemnaţi să îşi exprime nemulţumirea în urma celor petrecute cu respectiva pacientă.

"Facem un lanţ uman, ne ţinem de mâini, cuminţi, politicoşi, în linişte spunem 'nu' tuturor mizeriilor care se întâmplă acolo! Ia atitudine! Azi au murit ei! Mâine putem fi noi, copiii noştri, părinţii noştri! Până când?", se spune în postarea de pe Facebook.