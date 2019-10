Articol publicat in: Extern

Proteste masive în Liban. Patru miniştri au demisionat

Zeci de mii de libanezi au ieşit în stradă, duminică, pentru a patra zi de proteste antiguvernamentale care au dus la demisia a patru miniştri din partidul creştin Forţele Libaneze, relatează presa internaţională. Situaţie tensionată în Liban. Potrivit aljazeera.com, libaneziii, care protestează de joi faţă de condiţiile economice grele din ţară, susţin că nu vor înceta manifestaţiile, în ciuda celor patru demisii anunţate sâmbătă seară. Camille Abousleiman, ministru demisionar al Muncii, a declarat pentru Al Jazeera că şi-a pierdut "încrederea în capacitatea guvernului de a rezolva problema". Au demisionat şi May Chidiac - ministru al Administraţiei, Ghassan Hasbani – vicepremier şi Richard Kyumjian – ministru al Protecţiei Sociale. Cetăţenii libanezi au mari probleme din cauza majorărilor de taxe şi a condiţiilor economice grele din Liban, ţară cu datorii foarte mari, de aproximativ 86 de miliarde de dolari. Datoria publică este cu peste 150 la sută mai mare decât produsul intern brut, potrivit Ministerului de Finanţe. Protestatarii au ieşit în stradă în ultimele patru zile nu doar în Beirut, ci în întreaga ţară. Într-o tentativă de a-i calma pe manifestanţi, ministrul de Finanţe a anunţat, după o întrevedere cu premierul Saad Hariri, că au ajuns la un acord cu privire la un buget final care nu include taxe suplimentare.

