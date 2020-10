Proteste VIOLENTE la Bangkok. Poliţia a intervenit cu gaze şi tunuri cu apă asupra manifestanţilor VIDEO

„Guvernul dictatorial foloseşte violenţa pentru a dispersa mişcarea populară”, a declarat Tattep Ruangprapaikitseree, unul dintre liderii protestelor, conform Mediafax.

Regele Thailandei nu a făcut niciun comentariu referitor la proteste. În timpul imaginilor difuzate de televiziune de stat, monarhul a spus că Thailanda "are nevoie de oameni care iubesc ţara şi iubesc monarhia".

Până în prezent, poliţia din Bangkok nu a folosit foţa pentru a suprima protestele paşnice la care au luat parte zeci de mii de oameni. Cu toate acestea, 40 de manifestaţi au fost arestaţi în ultima săptămână, notează sursa citată.

Thousands of Thai protesters gathered in central Bangkok Thursday in defiance of a ban on demonstrations. Police say 10,000 people came out to protest... and they're promising to come back every day. #thailand