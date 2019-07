PSD caută candidatul potrivit pentru alegerile prezindenţiale. Dăncilă: Toţi sunt măsuraţi în sondaje

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a anunţat vineri că pe lista candidaţilor la alegerile prezidenţiale de anul viitor sunt mai multe nume din partid, liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, dar şi un candidat independent. Ei urmează să fie incluşi în sondaje, iar candidatul la alegerile prezidenţiale va fi votat de un congres PSD care va avea la sfârşitul lunii iulie - începutul lunii august, a adăugat Dăncilă.

"Pe această listă este şi Eugen Teodorovici, şi Mihai Fifor, sunt toti care si-au exprimat dorinta de a candida, inclusiv Şerban Nicolae, inclusiv Ecaterina Andronescu. Pe toţi colegii care au spus vrem că vor să candideze la prezidenţiale i-am pus în acest sondaj. Mi se pare corect sa le dau o sansa tuturor. Nu am omis pe nimeni. Pe langa aceasta lista am facut o lista si cu liderii formatiunilor politice pentru ca este normal sa facem si aceasta masuratoare. (...) În sondajul de opinie este şi domnul Tăriceanu. Am pus şi un candidat independent, fără a da nume, să vedem care este soluţia cea mai bună. Bineînţeles că, pe lângă rezultatul pe care îl vom vedea în aceste sondaje, e important ce-şi doresc şi organizaţiile judeţene - dacă îşi doresc o candidatură comună, dacă îşi doresc un candidat al PSD. Am spus că vreau să schimb modul de lucru în partid şi vreau să avem consultări pe orice subiect care este de interes. Vom avea un nou congres la sfârşitul lunii iulie - începutul lunii august unde vom vota candidatul nostru pentru prezidenţiale. Sperăm să fie şi candidatul câştigător", a declarat Viorica Dăncilă.