PSD nu renunţă la creşterea pensiilor cu 40% şi vrea stimulente pentru profesori în contextul COVID-19

"Am discutat despre priorităţile legislative şi am hotărât ziua de luni Senatul să introducă pe ordinea de zi proiectul de lege cu stimulentul pentru profesori, ceea ce PSD consideră că în acest moment profesorii sunt pe linia intai, ca si medicii, e vorba de un stimulent de 500 euro. Proiectul va fi preluat marţi de Camera Deputaţilor la vot final şi să rămâne de văzut dacă preşedintele va ataca la CCR această lege sau nu. Miercuri să avem un plen reunit şi să avem în discuţie rectificarea bugetară, iar pensiile să fie mărite nu cu 14%, ci cu 40% cum scrie în lege. Şi o sumă alocată către Start Up Nation. Şi o echilibrarea corectă, transpartinică către autorităţile locale, consilii judeţene şi primăriile municipiu de judeţ, deoarece prin HG emisă de Arban a avut grijă doar de mita electorală şi de primari cumpăraţi de la PSD, acestora alocându-le 60 milioane lei, iar la primăriile de judeţ, nicio primărie sub administrţaia PSD nu a primit niciun ban", a anunţat Marcel Ciolacu, la finalul Consiliului Politic Naţional al PSD de marţi.

Acesta a mai spus că social-democraţii vor ataca această hotărâre de Guvern în contenciosul administrativ.

"Avem acest drept şi sperăm ca justiţia să facă dreptate. Dar nici o guvernare, indiferent de culoarea politică nu şi-a permis aşa ceva. Cred că dacă un ministru al PSD şi-ar fi permis acest lucru, ar fi fost arestat în timpul şedinţei de Guvern", a conchis Ciolacu.

Citeşte şi: Fiul unui deputat din Gorj, la şcoală cu COVID-19. Toţi colegii şi diriginta, băgaţi în carantină

Liderul senatorilor PSD Radu Preda a anunţat vineri noi amendamente pe care social-democraţii le vor avea la proiectul de lege care aprobă rectificarea bugetară pe acest an. Astfel, PSD susţine din nou amendamentul de creştere a punctului de pensie cu 40% şi alocarea a 400 milioane lei pentru tinerii antreprenori, în contextul în care programul Start Up Nation, iniţiat de PSD a fost un succes.

Alt amendament al PSD anunţat de Radu Preda este direcţionarea unui miliard de lei către consiliile judeţene, în condiţiile în care administraţiile locale sunt în linia întâi în luarea măsurilor pentru combarea răspândirii COVID-19. El a adăugat că PSD va insista şi ca legea care prevedea majorarea salariilor pentru profesori de la 1 septembrie să fie respectată.

Ludovic Orban, despre o nouă creştere a pensiilor: "Pot fi majorate dacă va creşte salariul minim pe economie"

Premierul României, Ludovic Orban, a dezvăluit, în timpul unei vizite făcute în Mehedinţi, care sunt criteriile în funcţie de care Guvernul ar putea creşte din nou pensiile românilor.