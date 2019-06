Putin ameninţă: "Deasupra capului fiecăruia dintre noi vor fi arme nucleare"

”Dacă nimeni nu doreşte prelungirea acordului START, atunci n-o vom face (...). Noi am spus de 100 de ori că suntem pregătiţi de acest lucru”, a declarat Vladimir Putin într-o întâlnire cu reprezentanţi ai unor agenţii de presă în marja Formului Economic Internaţional de la Sankt Petersburg (SPIEF). ”Până acum nimeni nu negociază cu noi. Procesul negocierilor oficiale nu a fost lansat, deşi totul expiră în 2021”, a adăugat Putin.



Acest tratat bilateral privind reducerea armamentului strategic - a cărui ultimă versiune, intitulată ”New START”, a fost semnată în 2010 - menţine arsenalele nucleare rus şi american sub nivelul din timpul Războiului Rece. El expiră în 2021, într-o perioadă de tensiuni puternice între cele mai mari două puteri nucleare, informează news.ro



În cazul în care tratatul expiră fără să fie adoptată o nouă versiune, ”nu va mai exista vreun instrument care să limiteze cursa înarmării (nucleare), de exemplu în trimiterea de armament în spaţiu”, a continuat preşedintele rus, avertizând că ”deasupra capului fiecăruia dintre noi vor fi arme nucleare”. ”Noi avem sisteme noi, capabile să garanteze securitatea Rusiei pe o perioadă destul de lungă”, a declarat Putin, dând asigurări că ţara sa şi-a ”întrecut concurenţii în privinţa creării de sisteme hipersonice”.

Şeful diplomaţiei americane Mike Pompeo aprecia, în aprilie, că China este necesar să se alăture Tratatului START, de care sunt constrânse în prezent doar Moscova şi Washingtonul, potrivit news.ro



Rusia şi Statele Unite şi-au suspendat deja, anul acesta, participarea la Tratatul Forţelor Nucleare Intermediare (INF), semnat în timpul Războiului rece, acuzându-se reciproc de faptul că-l încalcă.



În acest context, Vladimir Putin a dat ordin să se pună la punct noi tipuri de rachete cu lansare de la sol în următorii doi ani şi a ameninţat, la sfârşitul lui februarie, într-un discurs în Parlamentul rus, cu desfăşurarea unor noi arme ”invincibile”, puse la punct de ţara sa cu scopul de a viza ”centre de decizie” în ţări din Occident.