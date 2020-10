Radu Banciu şi-a dat demisia de la B1 TV

Potrivit informațiilor Paginademedia.ro, plecarea lui Banciu ar fi legată de faptul că el mai realiza în același timp o emisiune zilnică la canalul Look Plus. Conform acelorași surse, conducerea B1 TV i-a cerut lui Banciu să aleagă una dintre cele două direcții. De altfel, Look este și direcția către care se va îndrepta Radu Banciu.

Contactați de Paginademedia.ro, oficialii postului de televiziune au declarat că: „Banciu a decis să se întoarcă la emisiunile de comentarii sportive pe care le realizează zilnic la un alt post de televiziune. Am întrerupt colaborarea de comun acord", punctează aceștia.

Radu Banciu: "De astăzi, în doi ani, România va avea cel mai mare număr de morţi de COVID din UE"

De cealaltă parte, Radu Banciu a fost scurt: „Mă deranjezi degeaba, Petrișor Obae. Te pup", a spus el.

"Astăzi (n.r. luni, 28 septembrie), nu o să apucăm să vorbim despre toți derbedeii care au ieșit prin țară (n.r. la alegerile locale), dar îi luăm la mână toată săptămâna. Pe toți! Continuăm săptămâna aceasta și continuăm cât mai putem, până când vom ajunge și la alegerile parlamentare, anul acesta fiind ultimul! Vă spun: mă retrag definitiv din politică, am și bătut palma cu cineva”, a spus Radu Banciu.

"Trebuie să plec la un moment dat. După zece ani, mă retrag și eu. Sper să o fac în glorie, pe cât posibil. Mi-am încheiat socotelile. Mă retrag definitiv din disputa politică”, a subliniat Radu Banciu.

După plecarea lui Banciu, vor fi făcute schimbări în grila de programe a postului. Tudor Mușat, care avea emisiunea între 20:00-21:00, va acoperi intervalul de până la 22:00. De la ora 22:00, va intra Silviu Mănăstire (care pana acum era de la 21:00).

Banciu era la B1 TV din anul 2011, unde la început a făcut o emisiune cu Radu Naum. Ulterior, realizatorul a rămas singur la cârma emisiunii Lumea lui Banciu.

Emisiunea de la miezul nopții era una dintre cele mai urmărite ale postului TV, dar și una dintre cele care au atras multe amenzi de la CNA.