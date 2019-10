Articol publicat in: Justitie

Radu Mazăre cere redeschiderea dosarului în care a fost condamnat la 9 ani de închisoare

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 54 min) // Actualizat: (acum 54 min) // Sursa: romaniatv.net Fostul primar al Constanţei, Radu Mazăre, cere la Curtea de Apel Bucureşti (CAB) redeschiderea dosarului în care a fost judecat şi condamnat în lipsă în legătură cu retrocedări de terenuri în Constanţa. Fostul primar Radu Mazăre a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în februarie, la 9 ani închisoare în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanţa, Mamaia, plajă şi faleză. În acelaşi dosar, Cristian Borcea, fost finanţator al clubului Dinamo, a fost condamnat la 5 ani închisoare cu executare.



Condamnările sunt cu mult mai mari faţă de cele date de instanţa de fond (Curtea de Apel Bucureşti) în iulie 2017, când Radu Mazăre primise 4 ani de închisoare cu suspendare, iar Cristian Borcea fusese achitat.



La momentul condamnări definitive Mazăre se afla în Madagascar dar ulterior a fost extrădat în regim de urgenţă.



Pe 28 octombrie 2008, Radu Mazăre a fost trimis în judecată de procurorii DNA, alături de alte 36 de persoane, în legătură cu restituirea şi atribuirea nelegală a unor întinse suprafeţe de teren intravilan din Constanţa, Mamaia, plajă şi faleză.



Obiectul acţiunii introduse de Mazăre la CAB este "redeschiderea procesului penal (la judecarea în lipsă) (art.466 NCPP)".



Articolul în baza căruia Mazăre cere redeschiderea acestui proces soluţionat definitiv de instanţa supremă prevede că o persoană care a fost judecată şi condamnată în lipsă poate cere la instanţă redeschiderea cazului.



"Art. 466. Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate



(1) Persoana condamnată definitiv care a fost judecată în lipsă poate solicita redeschiderea procesului penal în termen de o lună din ziua în care a luat cunoștință, prin orice notificare oficială, că s-a desfășurat un proces penal împotriva sa.



(2) Este considerată judecată în lipsă persoana condamnată care nu a fost citată la proces și nu a luat cunoștință în niciun alt mod oficial despre acesta, respectiv, deși a avut cunoștință de proces, a lipsit în mod justificat de la judecarea cauzei și nu a putut încunoștința instanța. Nu se consideră judecată în lipsa persoana condamnată care şi-a desemnat un apărător ales ori un mandatar, dacă aceștia s-au prezentat oricând în cursul procesului, și nici persoana care, după comunicarea, potrivit legii, a sentinței de condamnare, nu a declarat apel, a renunțat la declararea lui ori și-a retras apelul.



(3) Pentru persoana condamnată definitiv judecata în lipsă faţă de care un stat străin a dispus extrădarea sau predarea în baza mandatului european de arestare, termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data la care, după aducerea în țară, i-a fost comunicată hotărârea de condamnare.



(4) Procesul penal nu poate fi redeschis în cazul în care persoana condamnată a solicitat să fie judecată în lipsă.



(5) Dispozițiile alineatelor precedente se aplica în mod corespunzător persoanei faţă de care s-a pronunțat o hotărâre de renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei", este articolul în baza căruia Mazăre cere redeschiderea procesului.





