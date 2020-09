Radu Preda, senator PSD: Habarnista de la Educaţie şi-a dovedit incompetenţa în organizarea începerii noului an şcolar

Liderul senatorilor PSD Radu Presa susţine că ministrul Educației, Monica Anisie, habar nu are ce trebuie să facă pentru a asigura protecția elevilor și profesorilor la început de an școlar, acuzând-o pe aceasta de „incompentență".

„Ministrul Educației, Monica Anisie (Pepsiglas) habar nu are ce trebuie să facă pentru a asigura protecția elevilor și profesorilor la început de an școlar! Habarnista de la Educație și-a dovedit incompetența în organizarea începerii noului an școlar în condiții de siguranță pentru copii și profesori. Toate regulile și normele sunt la stadiu de promisiuni, de „să vedem", „să analizăm", „să așteptăm".

PNL a generat o brambureală și un haos general în ceea ce privește organizarea școlilor. Toată responsabilitatea este pasată către părinți și profesori! PNL este principalul responsabil pentru lipsa de protecție sanitară a elevilor și cadrelor didactice", scrie Radu Preda pe Facebook.

