Raed Arafat, despre campaniile de dezinformare şi teoriile conspiraţiei: "Sunt unii care se joacă cu aceste mesaje din varii interese"

Raed Arafat susţine că singura modalitate de a controla situaţia actuală în România provocată de coronvirus este prin respectarea regulilor care au fost recomandate de autorităţi şi prin evitarea afirmaţiilor false care circulă pe reţelele de socializare.

„Ce este cert este că trendul este crescător, nu este descrescător, nici nu este stabil. Este un trend crescător, toate datele arată acest lucru. De aici, în ultimele 14 zile noi am crescut dacă nu greșesc cu vreo 30%. Deci asta este deja un semnal, adică trebuie controlată situația. Singura modalitate de a controla fără măsuri restrictive pe care știu că nu le vrea nimeni, este ca populația să fie cooperantă și să respecte regulile care au fost recomandate și să nu mai asculte toate prostiile care se vehiculează pe rețelele de socializare, adică am început să vedem oameni, personaje care n-au nimic cu medicina, mai avem și din medicină unii care combat ideea virusului, dar care sunt din specialități despre care n-am ce să zic că n-au nicio relație cu partea asta, nici pe situații de urgență, nici pe urgență, nici pe virusologie, nici pe boli infecțioase, nici pe epidemiologie" , a declarat Raed Arafat.

"Dar vorbim de cei care au lansat niște campanii recent și care sunt cântăreți, am văzut, un om care se ocupă de modă și așa mai departe, și care fac niște campanii foarte bine aranjate, foarte bine regizate care țintesc o anumită categorie de populație. Acum, întrebarea mea, de ce? De ce acum? De ce fac acest lucru? Și vii și pui egalitate între mască și sclavie. Pui egalitate între portul măștii și supunerea la dorințele statului. Deci trebuie să te împuternicești, trebuie să îți scoți masca. Deci astfel de campanii ajung la tineri, tinerii poate, o parte dintre ei, le cred, le văd și le aplică" , a adăugat Arafat.

Şeful DSU susţine că specialiştii trebuie să aibă un punct de vedere mult mai serios decât persoanele care vin cu idei fără nicio bază ştiinţifică.

"Oricine poate să meargă să se exprime să spună ce vrea, unde vrea. Problema noastră este, în final, ce rezultă de acolo. Și vrând, nevrând, revin, specialiștii trebuie să aibă un cuvânt mult mai serios decât persoane care vin cu idei care nu au absolut nicio bază științifică. Există foarte multe dezinformări. Astăzi am avut o întâlnire, o discuție cu mai multe țări, am fost într-o videoconferință, și chiar despre asta se discuta că durata acestei pandemii, e o pandemie, are o durată lungă. Este normal că oamenii se plictisesc, la început sunt speriați, încet încep să intre mesajele negative, mesajele de dezinformare, sunt unii care se joacă cu aceste mesaje din varii interese și atunci e clar că populația, la un moment caută alte explicații, caută alte persoane de la care să asculte pentru că ei spun că au crezut că se termină într-o săptămână, dar nu s-a terminat. Asta nu se va termina într-o săptămână, nici până la sfârșitul anului nu cred că se va termina" , a continuat acesta.